Звезды и блогеры озвучили диафильмы в новом проекте ОК

Диафильмы были любимым развлечением с середины XX века и до сих пор вызывают теплые эмоции. В рамках проекта архивные коллекции Госфильмофонда России были оцифрованы и озвучены популярными актерами, музыкальными исполнителями и блогерами. Новый формат позволит юным пользователям познакомиться с легендарными лентами и прочувствовать атмосферу просмотра диафильмов, а их родителям — вспомнить былые ощущения и взглянуть на диафильмы под другим углом.