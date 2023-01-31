Бабушка и внучка погибли в пожаре под Серовом

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По факту произошедшего организована проверка, сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Предварительно установлено, что бабушка и внучка неосторожно обращались с огнем в печи. Для точного определения причин трагедии необходимо более подробной исследование тел, а также сгоревшего дома.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, бабушке было 69 лет, а внучке – 24. Их смерть наступила из-за отравления едким дымом.
При осмотре их тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, — добавили в МВД.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.