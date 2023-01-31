TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Бабушка и внучка погибли в пожаре под Серовом

31 января 2023, 13:46
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
В пожаре в частном доме в селе Ларьковка под Серовом горели бабушка и внучка. ЧП случилось в утреннее время 31 января 2023 года.

По факту произошедшего организована проверка, сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Предварительно установлено, что бабушка и внучка неосторожно обращались с огнем в печи. Для точного определения причин трагедии необходимо более подробной исследование тел, а также сгоревшего дома.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, бабушке было 69 лет, а внучке – 24. Их смерть наступила из-за отравления едким дымом.

При осмотре их тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, — добавили в МВД.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

69-летняя женщина скончалась после пожара в квартире в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Крупный пожар вспыхнул за «Сима-лендом» в ЕкатеринбургеПроводник задохнулся во время пожара в вагоне в ЕкатеринбургеСын и мать-пенсионерка сгорели заживо во время пожара в Екатеринбурге
#Пожар#Угарный газ#Печь#Погибли#Частный дом#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Елена Озерова
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
Вчера, 13:45
ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Вчера, 11:00
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
Сегодня, 05:53
Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом
Вчера, 10:16
Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле
Вчера, 14:35
Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать с агрокомплекса «Горноуральский»
Вчера, 09:42