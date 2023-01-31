Бастрыкин взял на контроль дело из-за катетера в легких младенца в Екатеринбурге

Родители Даши больше восьми месяцев пытаются добиться того, чтобы их дочь прооперировали, а также чтобы провинившихся медиков наказали. В том числе они дважды обратились к главе СК РФ. В результате он взял дело на свой контроль, а также поручил оперативно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.