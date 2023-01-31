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Бастрыкин взял на контроль дело из-за катетера в легких младенца в Екатеринбурге

31 января 2023, 08:22
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ЧП с застрявшим катетером в легких новорожденной девочки в Екатеринбурге.

Даша Зырянова родилась 30 апреля 2022 года в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Так как ребенок появился на свет недоношенным, ему установили катетер. Однако его часть оборвалась и через вену добралась до легких, сообщает «КП-Екатеринбург».

В результате медики сообщили родителям, что оперировать ребенка не нужно, так как катетер никак не угрожает ее жизни. А кардиолог добавил, что если проводить операцию, то ребенок может ее не выдержать, сказала роженица Анастасия Зырянова.

Позже родители малышки познакомились с родителями новорожденного Димы, которые столкнулись с такой же проблемой. Диме уже сделали операцию в Москве – родители смогли доказать, что катетер в организме мальчика угрожал его здоровью.

Родители Даши больше восьми месяцев пытаются добиться того, чтобы их дочь прооперировали, а также чтобы провинившихся медиков наказали. В том числе они дважды обратились к главе СК РФ. В результате он взял дело на свой контроль, а также поручил оперативно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Отмечается, что оба катетера произвела фирма «Матрикс». Росздавнадзор по Свердловской области проверил их образцы и выяснил, что изделие недоброкачественно, а его безопасность не подтверждена.

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