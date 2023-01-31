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ЧОП для охраны многопрофильной больницы определили в Нижнем Тагиле

31 января 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который займется охраной территории недостроенной детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Им стала охранная служба «Талион» из Екатеринбурга. За пять месяцев работы ЧОП получит 369 тысяч рублей.

Всего на закупку откликнулись четыре компании. В ходе закупки ООО ЧОП «Талион» удалось снизить начальную цену контракта (544 тысячи) на 148 тысяч рублей. Контракт будет заключен на пять месяцев — до конца мая 2023 года. В месяц на охрану выделено около 70 тысяч рублей.

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Фирма, которая выиграла контракт, зарегистрирована в Екатеринбурге. В течение 2022 года, по данным системы «Спарк», с ЧОП заключили 25 контрактов на общую сумму 26,2 миллиона рублей. В основном фирма берет контракты с образовательными и дошкольными учреждениями Свердловской области.

Вернуться к вопросу строительства Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле Министерству здравоохранения региона поручил Владимир Путин в мае 2022 года. 25 января глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с представителями областного Минстроя по вопросу строительства медучреждения.

Уже появились некоторые предпроектные решения, о которых рассказал глава. Так, у больницы появится своя вертолетная площадка, будут построены операционный блок на четыре операционные, неврологическое отделение, травмпункт, отделение для недоношенных детей и многое другое. Кроме того, решено, что больница расположится на первой линии Уральского проспекта. 

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