ЧОП для охраны многопрофильной больницы определили в Нижнем Тагиле

Всего на закупку откликнулись четыре компании. В ходе закупки ООО ЧОП «Талион» удалось снизить начальную цену контракта (544 тысячи) на 148 тысяч рублей. Контракт будет заключен на пять месяцев — до конца мая 2023 года. В месяц на охрану выделено около 70 тысяч рублей.