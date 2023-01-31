Дембеле не перейдет в зимнее трансферное окно в клуб из АПЛ

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле останется в команде до окончания контракта, истекающего летом 2023 года. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
По данным источников, что у «ткачей» было сразу несколько предложений из АПЛ относительно продажи игрока.
Напомним, Дембеле перешел в «Лион» из «Селтика» в августе 2018 года за компенсацию в размере 22 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 160 матчей, забил 69 мячей и отдал 19 результативных передач.