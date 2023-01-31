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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Дембеле не перейдет в зимнее трансферное окно в клуб из АПЛ

Сегодня, 18:30
«Лион», владеющий правами на футболиста, решил не продавать игрока.

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле останется в команде до окончания контракта, истекающего летом 2023 года. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

По данным источников, что у «ткачей» было сразу несколько предложений из АПЛ относительно продажи игрока.

Напомним, Дембеле перешел в «Лион» из «Селтика» в августе 2018 года за компенсацию в размере 22 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 160 матчей, забил 69 мячей и отдал 19 результативных передач.

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