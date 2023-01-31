Депутата из Красноярска лишили полномочий из-за покупки акций зарубежных компаний

Posted 31 января 2023, 11:31
Published 31 января 2023, 11:31
Modified 31 января 2023, 11:33
Updated 31 января 2023, 11:33
Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Отмечается, что парламентарий в течение 2021 года купил акции в более чем 20 зарубежных фирмах, в том числе 12,6 тысячи акций неуказанного банка, сообщают «Новые известия».
Прокуратура потребовала исправить нарушения закона председателю представительного органа 12 января. В этом же документе был поставлен вопрос о прекращении полномочий депутата.
В прокуратуре напомнили, что депутатам горокругов, согласно закону, нельзя открывать и иметь счета или вклады, хранить деньги в банках других государств.