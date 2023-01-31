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Posted 31 января 2023, 11:31

Published 31 января 2023, 11:31

Modified 31 января 2023, 11:33

Updated 31 января 2023, 11:33

Депутата из Красноярска лишили полномочий из-за покупки акций зарубежных компаний

Депутата из Красноярска лишили полномочий из-за покупки акций зарубежных компаний

31 января 2023, 11:31
Фото: 1MI.
Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова досрочно прекращены. Парламентарий купил акции зарубежных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Отмечается, что парламентарий в течение 2021 года купил акции в более чем 20 зарубежных фирмах, в том числе 12,6 тысячи акций неуказанного банка, сообщают «Новые известия».

Прокуратура потребовала исправить нарушения закона председателю представительного органа 12 января. В этом же документе был поставлен вопрос о прекращении полномочий депутата.

В прокуратуре напомнили, что депутатам горокругов, согласно закону, нельзя открывать и иметь счета или вклады, хранить деньги в банках других государств.

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