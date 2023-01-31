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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Два раза за полчаса житель Тюмени попал под колеса автомобилей

31 января 2023, 08:51
Фото: 1MI
26-летний житель Тюмени дважды за полчаса оказался под колесами автомобиля.

Впервые под машину он попал в 21:40, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Тогда его сбила машина такси. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали ушибы. От госпитализации мужчина отказался, сообщает «Урал Мэш».

Далее челябинец вышел из медучреждения и повторно пошел по запрещенной для перехода дороге. Таким образом, уже в 22:09 его сбила иномарка Mitsubishi. Пострадавшего отвезли в ОКБ № 2.

Ранее, 20 января, 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля на Вагонке в Нижнем Тагиле. За рулем LADA XRAY был 52-летний автомобилист с 22-летним стажем вождения. Ребенка он не заметил. Мальчика отвезли в больницу, откуда отпустили после осмотра.

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#Елена Озерова#Машина#Скорая#Больница#ПДД#Происшествия
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