Два раза за полчаса житель Тюмени попал под колеса автомобилей

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Впервые под машину он попал в 21:40, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Тогда его сбила машина такси. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали ушибы. От госпитализации мужчина отказался, сообщает «Урал Мэш».
Далее челябинец вышел из медучреждения и повторно пошел по запрещенной для перехода дороге. Таким образом, уже в 22:09 его сбила иномарка Mitsubishi. Пострадавшего отвезли в ОКБ № 2.
Ранее, 20 января, 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля на Вагонке в Нижнем Тагиле. За рулем LADA XRAY был 52-летний автомобилист с 22-летним стажем вождения. Ребенка он не заметил. Мальчика отвезли в больницу, откуда отпустили после осмотра.