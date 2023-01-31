Два раза за полчаса житель Тюмени попал под колеса автомобилей

Впервые под машину он попал в 21:40, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Тогда его сбила машина такси. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали ушибы. От госпитализации мужчина отказался, сообщает «Урал Мэш».