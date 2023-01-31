Движение трамваев остановилось на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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На кадрах с места ДТП, опубликованных местной газетой «Тагильский рабочий», видно, что из-за аварии между двумя автомобилями на городской электрической железной дороге остановили движение как минимум два пассажирских вагона.
Со слов читательницы TagilCity.ru, движение трамваев в городе уже восстановлено. Информацию ей сообщили в диспетчерской службе МУП «Тагильский трамвай».
Ранее, во время новогодних каникул, в Нижнем Тагиле наблюдались проблемы с общественным транспортом. Замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин объяснил причину произошедшего.