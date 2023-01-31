Движение трамваев остановилось на Вагонке в Нижнем Тагиле

Из-за дорожно-транспортного происшествия, случившегося 31 января на выезде с территории Дзержинского района Нижнего Тагила, в направлении к центру города временно перестали курсировать трамваи. По состоянию на 09:20 (по уральскому времени) движение вагонов было восстановлено.