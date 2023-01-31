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Updated Сегодня, 04:49

Движение трамваев остановилось на Вагонке в Нижнем Тагиле

31 января 2023, 04:47
Фото: "Тагильский Рабочий"
ДТП на Вагонке
Из-за дорожно-транспортного происшествия, случившегося 31 января на выезде с территории Дзержинского района Нижнего Тагила, в направлении к центру города временно перестали курсировать трамваи. По состоянию на 09:20 (по уральскому времени) движение вагонов было восстановлено.

На кадрах с места ДТП, опубликованных местной газетой «Тагильский рабочий», видно, что из-за аварии между двумя автомобилями на городской электрической железной дороге остановили движение как минимум два пассажирских вагона.

Со слов читательницы TagilCity.ru, движение трамваев в городе уже восстановлено. Информацию ей сообщили в диспетчерской службе МУП «Тагильский трамвай».

Причину проблем с общественным транспортом в праздничные дни назвали в Нижнем Тагиле
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Ранее, во время новогодних каникул, в Нижнем Тагиле наблюдались проблемы с общественным транспортом. Замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин объяснил причину произошедшего.

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#Анна Варнакина#Трамвай#Общественный транспорт#Авария#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Тагильский трамвай
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