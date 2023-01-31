Экскурсионный автобус с пассажирами застрял в мороз на трассе под Сысертью

Транспортное средство сломалось под селом Покровское. Водитель не смог самостоятельно починить автобус. К моменту, как людей заметили сотрудники ГАИ, пассажиры мерзли уже полчаса, сообщает пресс-служба регионального МВД.



Известно, что в этот день был сильный ветер Прибывшие инспекторы первоочередно отвели женщину с ребенком в служебную машину. Оттуда они позвонили своим коллегам, попросив о помощи.



Далее на место приехал автобус, который отвез людей в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорта из Сысерти.