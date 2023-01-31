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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Экскурсионный автобус с пассажирами застрял в мороз на трассе под Сысертью

31 января 2023, 09:29
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам экскурсионного автобуса, которые ехали из Туринска в Сысерть.

Транспортное средство сломалось под селом Покровское. Водитель не смог самостоятельно починить автобус. К моменту, как людей заметили сотрудники ГАИ, пассажиры мерзли уже полчаса, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Известно, что в этот день был сильный ветер Прибывшие инспекторы первоочередно отвели женщину с ребенком в служебную машину. Оттуда они позвонили своим коллегам, попросив о помощи.

Далее на место приехал автобус, который отвез людей в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорта из Сысерти.

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#Елена Озерова#ДТП#Пассажиры#Автобус#Трасса#Поломка#ГАИ#Инспекторы ГАИ#Происшествия#Новости УрФО
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