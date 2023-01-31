Экскурсионный автобус с пассажирами застрял в мороз на трассе под Сысертью

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Транспортное средство сломалось под селом Покровское. Водитель не смог самостоятельно починить автобус. К моменту, как людей заметили сотрудники ГАИ, пассажиры мерзли уже полчаса, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Известно, что в этот день был сильный ветер Прибывшие инспекторы первоочередно отвели женщину с ребенком в служебную машину. Оттуда они позвонили своим коллегам, попросив о помощи.
Далее на место приехал автобус, который отвез людей в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорта из Сысерти.