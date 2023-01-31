Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области

Известно, что погибший переходил железную дорогу в неустановленном месте. Он получил несовместимые с жизнью травмы в результате столкновения с поездом. Представители правопорядка и сыщики предполагают, что смерть возникла в результате неправильного пересечения железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.