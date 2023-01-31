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Published Сегодня, 04:01

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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области

31 января 2023, 04:01
Поезд, занимающийся грузовыми перевозками, сбил мужчину. Пострадавший скончался. Инцидент произошел на 37-м километре станции Хризолитовый-Колюткин в Свердловской области 30 января приблизительно в 20:00 по уральскому времени.

Известно, что погибший переходил железную дорогу в неустановленном месте. Он получил несовместимые с жизнью травмы в результате столкновения с поездом. Представители правопорядка и сыщики предполагают, что смерть возникла в результате неправильного пересечения железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На месте инцидента работают областной транспортный прокурор и оперативники. Установить причины трагедии помогут соответствующие мероприятия.

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