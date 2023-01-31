Корпорация МСП запускает программы "выращивания" из МСБ поставщиков

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что участие в процессе “выращивания” поставщиков из представителей малого и среднего предпринимательства сразу трех отечественных гигантов бизнеса говорит о том, что данное направление является перспективным. Он выразил уверенность, что российские компании МСП будут проявлять стремление принять участие в программах, поскольку у них есть запрос на сотрудничество в долгосрочной перспективе, а также интерес есть со стороны российских гигантов бизнеса. Он подчеркнул, что все участники понимают цели “выращивания” и перспективы участия в программах, поэтому это будет работать на результат.