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Updated Сегодня, 16:48

Корпорация МСП запускает программы "выращивания" из МСБ поставщиков

31 января 2023, 16:48
Фото: piqsels.com
В Корпорации МСП рассказали о запуске трех новых программ, целью которых является “выращивание” из малых и средних предприятий полноценных участников закупок товаров.

ТАСС пишет, что об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП и отметили, что реализация программ будет осуществляться тремя российскими гигантами: ПАО “Ростелеком”, “Российскими железными дорогами” и группой “Интер РАО”. Корпорация МСП будет принимать участие в реализации программ.

Программа “Ростелекома” предполагает возможность отбора представителей малого и среднего предпринимательства по различным позициям, включая обувь и спецодежду, коммуникационную аппаратуру, вычислительные аппараты, проекторы и мониторы, газоанализаторы, сооружения и линии связи.

Программа “Российских железных дорог” ориентирована на развитие предприятий для поставок производственных ручных инструментов с механизированным приводом. А программа “Интерком РАО” будет работать с предприятиями, которые предлагают актуальные для компаний группы товаров, услуги и виды работ.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил,  что участие в процессе “выращивания” поставщиков из представителей малого и среднего предпринимательства сразу трех отечественных гигантов бизнеса говорит о том, что данное направление является перспективным. Он выразил уверенность, что российские компании МСП будут проявлять стремление принять участие в программах, поскольку у них есть запрос на сотрудничество в долгосрочной перспективе, а также интерес есть со стороны российских гигантов бизнеса. Он подчеркнул, что все участники понимают цели “выращивания” и перспективы участия в программах, поэтому это будет работать на результат.

Для представителей МСП, которые примут участие в новых программах развития, государственные компании разработают индивидуальные карты. В них будут предусмотрены комплексные меры поддержки, включая методическую и информационную, финансовую и правовую, организационную, а также возможность заключить офсетные договоры.

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