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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Места массового пребывания в Нижнем Тагиле будут регулярно проверять на бомбы

31 января 2023, 09:57
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в качестве антитеррористических мер утвержден порядок обходов и осмотров мест массового пребывания.

Войска Росгвардии теперь регулярно будут проверять места массового пребывания тагильчан там, где проводятся публичные, спортивные и зрелищные мероприятия. Порядок организации периодических обходов и осмотров утвержден постановлением главы города Владиславом Пинаевым.

Также при проведении мероприятий будет контролироваться допуск граждан в массовые места. Контроль за выполнением данного постановления возложен на первого заместителя главы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина.

Напомним, часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год будет направлена на усиление антитеррористических мер в образовательных учреждениях. Это установка видеонаблюдения и ограждения вокруг школ и детских садов.

В Нижнем Тагиле в школах и лагерях проведут ремонт и усилят антитеррористические меры
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#Анна Григорьева#Полиция#Защита#Мэрия#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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