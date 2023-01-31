Места массового пребывания в Нижнем Тагиле будут регулярно проверять на бомбы

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Войска Росгвардии теперь регулярно будут проверять места массового пребывания тагильчан там, где проводятся публичные, спортивные и зрелищные мероприятия. Порядок организации периодических обходов и осмотров утвержден постановлением главы города Владиславом Пинаевым.
Также при проведении мероприятий будет контролироваться допуск граждан в массовые места. Контроль за выполнением данного постановления возложен на первого заместителя главы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина.
Напомним, часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год будет направлена на усиление антитеррористических мер в образовательных учреждениях. Это установка видеонаблюдения и ограждения вокруг школ и детских садов.