TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками

31 января 2023, 05:53
Фото: 1MI

Новый вид мошенничества появился в Нижнем Тагиле

Телефонные мошенники, пользуясь номером жительницы Нижнего Тагила, несколько дней тиранили ее беспрестанными звонками и СМС-сообщениями со всей России. По словам Анны, в мобильной компании заявили, что помочь не могут и она не единственная пострадавшая.

Тагильчанка Анна рассказала, что ей позвонил мужчина и представился следователем следственного комитета из Москвы. Она не захотела продолжать разговор, но мошенник не успокоился и начал угрожать, что она об этом еще пожалеет. После этого Анна положила трубку и заблокировала номер. А затем ей в течение нескольких дней стало поступать множество звонков с незнакомых номеров.

Это было ужасно. В какой-то момент я думала, что с ума сойду. В час поступало от четырех до восьми звонков. Их было так много, что на вечер и на ночь я телефон ставила в авиарежим. Тирания длилась четыре дня, я думала, это не закончится, — рассказала Анна редакции TagilCity.ru.

Она отметила, что для нее очень важно брать трубку со всех номеров, так как ее младшая дочка является инвалидом. К тому же сейчас девочка проходит полное обследование, а Анна ведет переговоры с медиками.

150 млн рублей перевели жители Нижнего Тагила мошенникам в 2022 году
Узнать подробнее
Бывают звонки из социальной защиты, пенсионного фонда, МСЭ, но чаще всего из клиник, в которые мы записываемся. Подготовка документов, запись — много по каким причинам могут позвонить. На момент, когда мой номер начали использовать мошенники, я как раз записалась в клинику в Удмуртии. Мне нужно было ждать звонка от медицинского работника по уточнению документов, — пояснила собеседница редакции.

По словам тагильчанки, в какой-то момент она не выдержала и ответила на один из номеров, который звонил уже в третий раз. Собеседником оказался мужчина, который пояснил, что ему поступил звонок с номера Анны якобы от следователя из Москвы, однако он был на совещании и не мог говорить. После этого собеседник решил перезвонить.

Я была просто в шоке! То есть моим номером сейчас пользуются мошенники. Если люди по каким-то причинам переведут им деньги, то спрос будет с меня? И мне потом надо будет доказывать полиции, что я к этому не имею отношения? — спрашивает Анна.

Она пояснила, что ездила в мобильную компанию и озвучила проблему. Но там только развели руками и сказали, что ничего сделать не могут. При этом там рассказали, что в похожую ситуацию попала не только Анна — это новый вид мошенничества. Однако писать заявление в полицию тагильчанка не стала.

В правоохранительные органы не обращалась. Посчитала, что нет смысла, так как даже в мобильной компании помочь не смогли. Сказали, что по детализации звонков у меня не высветится мои звонки этим людям, а только их перезвоны. Да и кого полиция будет ловить? Людей, которые просто перезвонили по причине, что сразу не ответили на звонок или от испуга, что им звонит следственный комитет аж из самой столицы? — рассказала Анна.

По ее словам, сейчас звонки прекратились. Однако она опасается, что они могут начаться снова.

В похожую ситуацию попал и другой житель Нижнего Тагила. Его мошенники тиранили звонками около недели. Игорь является абонентом другой сотовой компании, однако ему там также не смогли помочь.

Трубку с незнакомых номеров я не беру, так как знаю, что чаще всего с них звонят мошенники. Звонки сыпались один за другим в течение недели примерно с десяти утра до шести вечера. Эта атака жутко действовала на нервы. Поначалу я проверял номера в интернете. Там высвечивалась информация о том, что это мошенники или коллекторы. А какие могут быть коллекторы, когда у меня нет ни кредитов, ни долгов? — рассказал TagilCity.ru Игорь.
Мошенники используют имя екатеринбургского митрополита для кражи денег
Узнать подробнее

По его словам, избавиться от назойливых звонков не помогало даже то, что он блокировал номера. Мошенники использовали новые.

В сотовой компании мне заявили, что ничего сделать не могут и посоветовали поставить программу определителя звонков. Они считают, что злоумышленники воспользовались тем, что я регистрировал свой телефон в различных соцсетях. В полицию я заявление писать не стал, понимая, что состава преступления нет, — пояснил тагильчанин.

Игорь отметил, что сейчас ему также периодически поступают звонки с незнакомых номеров, однако такой атаки больше не было.

Читайте также:
1,6 млн рублей отдала мошенникам после разговора по телефону жительница ЕкатеринбургаМошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним ТагиломЭкономист, фельдшер и инженер из Екатеринбурга за сутки отдали более 2 млн мошенникамМошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним Тагилом
#Евгения Сафина#Мошенники#Звонки#Полиция#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
Вчера, 13:45
ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Вчера, 11:00
Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом
Вчера, 10:16
Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле
Вчера, 14:35
Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»
Вчера, 09:42