Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками

По словам тагильчанки, в какой-то момент она не выдержала и ответила на один из номеров, который звонил уже в третий раз. Собеседником оказался мужчина, который пояснил, что ему поступил звонок с номера Анны якобы от следователя из Москвы, однако он был на совещании и не мог говорить. После этого собеседник решил перезвонить.