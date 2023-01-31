Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Тагильчанка Анна рассказала, что ей позвонил мужчина и представился следователем следственного комитета из Москвы. Она не захотела продолжать разговор, но мошенник не успокоился и начал угрожать, что она об этом еще пожалеет. После этого Анна положила трубку и заблокировала номер. А затем ей в течение нескольких дней стало поступать множество звонков с незнакомых номеров.
Это было ужасно. В какой-то момент я думала, что с ума сойду. В час поступало от четырех до восьми звонков. Их было так много, что на вечер и на ночь я телефон ставила в авиарежим. Тирания длилась четыре дня, я думала, это не закончится, — рассказала Анна редакции TagilCity.ru.
Она отметила, что для нее очень важно брать трубку со всех номеров, так как ее младшая дочка является инвалидом. К тому же сейчас девочка проходит полное обследование, а Анна ведет переговоры с медиками.
Бывают звонки из социальной защиты, пенсионного фонда, МСЭ, но чаще всего из клиник, в которые мы записываемся. Подготовка документов, запись — много по каким причинам могут позвонить. На момент, когда мой номер начали использовать мошенники, я как раз записалась в клинику в Удмуртии. Мне нужно было ждать звонка от медицинского работника по уточнению документов, — пояснила собеседница редакции.
По словам тагильчанки, в какой-то момент она не выдержала и ответила на один из номеров, который звонил уже в третий раз. Собеседником оказался мужчина, который пояснил, что ему поступил звонок с номера Анны якобы от следователя из Москвы, однако он был на совещании и не мог говорить. После этого собеседник решил перезвонить.
Я была просто в шоке! То есть моим номером сейчас пользуются мошенники. Если люди по каким-то причинам переведут им деньги, то спрос будет с меня? И мне потом надо будет доказывать полиции, что я к этому не имею отношения? — спрашивает Анна.
Она пояснила, что ездила в мобильную компанию и озвучила проблему. Но там только развели руками и сказали, что ничего сделать не могут. При этом там рассказали, что в похожую ситуацию попала не только Анна — это новый вид мошенничества. Однако писать заявление в полицию тагильчанка не стала.
В правоохранительные органы не обращалась. Посчитала, что нет смысла, так как даже в мобильной компании помочь не смогли. Сказали, что по детализации звонков у меня не высветится мои звонки этим людям, а только их перезвоны. Да и кого полиция будет ловить? Людей, которые просто перезвонили по причине, что сразу не ответили на звонок или от испуга, что им звонит следственный комитет аж из самой столицы? — рассказала Анна.
По ее словам, сейчас звонки прекратились. Однако она опасается, что они могут начаться снова.
В похожую ситуацию попал и другой житель Нижнего Тагила. Его мошенники тиранили звонками около недели. Игорь является абонентом другой сотовой компании, однако ему там также не смогли помочь.
Трубку с незнакомых номеров я не беру, так как знаю, что чаще всего с них звонят мошенники. Звонки сыпались один за другим в течение недели примерно с десяти утра до шести вечера. Эта атака жутко действовала на нервы. Поначалу я проверял номера в интернете. Там высвечивалась информация о том, что это мошенники или коллекторы. А какие могут быть коллекторы, когда у меня нет ни кредитов, ни долгов? — рассказал TagilCity.ru Игорь.
По его словам, избавиться от назойливых звонков не помогало даже то, что он блокировал номера. Мошенники использовали новые.
В сотовой компании мне заявили, что ничего сделать не могут и посоветовали поставить программу определителя звонков. Они считают, что злоумышленники воспользовались тем, что я регистрировал свой телефон в различных соцсетях. В полицию я заявление писать не стал, понимая, что состава преступления нет, — пояснил тагильчанин.
Игорь отметил, что сейчас ему также периодически поступают звонки с незнакомых номеров, однако такой атаки больше не было.