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Мужчина умер после задержания в Нижнем Тагиле

31 января 2023, 08:34
Фото: 1MI
Задержанного мужчину привезли в отделение полиции № 17 уже мертвым. Судмедэксперты выяснили, что у правонарушителя сломана шея. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 января.

Выяснилось, что у мужчины сломан шейный позвонок. До этого тагильчанина, по версии издания Е1, задержали оперативники за мелкое хулиганство — ему грозила административная статья или штраф. Все происходило якобы на глазах супруги погибшего.

Мужчину сажали в автомобиль живым, однако в полицейский участок доставили уже мертвым. Правоохранителей подозревают в избиении. Сыщики допрашивают полицейских. Во время процессуальных действий возникли сложности: видеозаписи с нагрудных камер и видеорегистраторов отсутствуют, техника была отключена. Об этом Е1 сообщил осведомленный источник в СК.

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Историю СМИ опроверг начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По версии ведомства, сотрудники правопорядка прибыли по вызову охранника психбольницы. Мужчина заметил неадекватного человека, который дебоширил в медгородке, выражался матерными словами, размахивал руками и предпринимал попытки пройти в здание. Личность тагильчанина установлена: он является местным жителем 1978 года рождения, ранее судимым за хранение наркотиков и соучастие в грабеже, нетрудоустроенным.

Со слов Валерия Горелых, правоохранители поместили дебошира в отсек для задержанных автомобиля «УАЗ-Патриот», а после — при выгрузке — обнаружили в бессознательном состоянии. Полицейские постарались оказать помощь, вызвали неотложную помощь, однако спасти задержанного не удалось. На место случившегося приехали руководители ОВД, СКР и прокуроры. Проводится проверка.

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