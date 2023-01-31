Мужчина умер после задержания в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Выяснилось, что у мужчины сломан шейный позвонок. До этого тагильчанина, по версии издания Е1, задержали оперативники за мелкое хулиганство — ему грозила административная статья или штраф. Все происходило якобы на глазах супруги погибшего.
Мужчину сажали в автомобиль живым, однако в полицейский участок доставили уже мертвым. Правоохранителей подозревают в избиении. Сыщики допрашивают полицейских. Во время процессуальных действий возникли сложности: видеозаписи с нагрудных камер и видеорегистраторов отсутствуют, техника была отключена. Об этом Е1 сообщил осведомленный источник в СК.
Историю СМИ опроверг начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По версии ведомства, сотрудники правопорядка прибыли по вызову охранника психбольницы. Мужчина заметил неадекватного человека, который дебоширил в медгородке, выражался матерными словами, размахивал руками и предпринимал попытки пройти в здание. Личность тагильчанина установлена: он является местным жителем 1978 года рождения, ранее судимым за хранение наркотиков и соучастие в грабеже, нетрудоустроенным.
Со слов Валерия Горелых, правоохранители поместили дебошира в отсек для задержанных автомобиля «УАЗ-Патриот», а после — при выгрузке — обнаружили в бессознательном состоянии. Полицейские постарались оказать помощь, вызвали неотложную помощь, однако спасти задержанного не удалось. На место случившегося приехали руководители ОВД, СКР и прокуроры. Проводится проверка.