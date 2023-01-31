Мужчина умер после задержания в Нижнем Тагиле

Мужчину сажали в автомобиль живым, однако в полицейский участок доставили уже мертвым. Правоохранителей подозревают в избиении. Сыщики допрашивают полицейских. Во время процессуальных действий возникли сложности: видеозаписи с нагрудных камер и видеорегистраторов отсутствуют, техника была отключена. Об этом Е1 сообщил осведомленный источник в СК.