Нижний Тагил лидирует в голосовании за звание столицы «Тотального диктанта — 2023»

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Published Сегодня, 09:39
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Сегодня, 31 января, голосование на сайте все еще доступно. Нижний Тагил лидирует с отрывом в более чем 6 000 голосов. По состоянию на 29 января 2023 года, за город проголосовало 10 588 человек — это наибольшее количество баллов на тот день. Сразу за уральским муниципалитетом следовал Омск.
До сих пор тагильчане и местные жители иных муниципальных образований могут заходить на официальный интернет-ресурс, подтверждать свои данные путем авторизации через сервисы (например, соцсети) и выбирать населенный пункт, за который хотели бы отдать свой голос.
Город, который выберут столицей мероприятия, посетит автор актуального текста диктанта — Василий Авченко. Встреча с писателем пройдет 8 апреля. На главной площадке всемирной акции организуют студию онлайн-марафона, откуда для всего мира проведут прямую трансляцию.
Нижний Тагил — город, который участвует в «Тотальном диктанте» с 2014 года. В 2022 году насчитывалось 495 тагильчан, написавших текст под диктовку. В случае, если промышленная столица Урала будет выбрана в качестве места проведения события, люди смогут поучаствовать в мероприятии на нестандартных площадках: например, в башне на Лисьей горе или в железоделательном заводе Демидовых — в «сердце демидовской империи», говорится на сайте фонда.
Напомним, что по итогам представления городов члены жюри отобрали 4 населенных пункта, которые будут бороться за звание столицы «Тотального диктанта» в нынешнем году: Омск, Мурманск, Калининград и Нижний Тагил.