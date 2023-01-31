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Published Сегодня, 09:39

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Нижний Тагил лидирует в голосовании за звание столицы «Тотального диктанта — 2023»

31 января 2023, 09:39
Фото: 1MI
Завершается голосование за звание столицы «Тотального диктанта — 2023». На протяжении нескольких дней Нижний Тагил собирал больше всего пользовательских реакций. Сегодня, 31 января, у города наибольшее количество голосов — 16 507. Результаты просветительской акции объявят 2 февраля 2023 года.

Сегодня, 31 января, голосование на сайте все еще доступно. Нижний Тагил лидирует с отрывом в более чем 6 000 голосов. По состоянию на 29 января 2023 года, за город проголосовало 10 588 человек — это наибольшее количество баллов на тот день. Сразу за уральским муниципалитетом следовал Омск.

Результаты голосования 31 январяРезультаты голосования 31 января
Результаты голосования 29 январяРезультаты голосования 29 января
Результаты голосования 31 января
Фото: Скриншот сайта "Тотального диктанта", TagilCity.ru

До сих пор тагильчане и местные жители иных муниципальных образований могут заходить на официальный интернет-ресурс, подтверждать свои данные путем авторизации через сервисы (например, соцсети) и выбирать населенный пункт, за который хотели бы отдать свой голос.

Город, который выберут столицей мероприятия, посетит автор актуального текста диктанта — Василий Авченко. Встреча с писателем пройдет 8 апреля. На главной площадке всемирной акции организуют студию онлайн-марафона, откуда для всего мира проведут прямую трансляцию.

Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023
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Нижний Тагил — город, который участвует в «Тотальном диктанте» с 2014 года. В 2022 году насчитывалось 495 тагильчан, написавших текст под диктовку. В случае, если промышленная столица Урала будет выбрана в качестве места проведения события, люди смогут поучаствовать в мероприятии на нестандартных площадках: например, в башне на Лисьей горе или в железоделательном заводе Демидовых — в «сердце демидовской империи», говорится на сайте фонда.

Напомним, что по итогам представления городов члены жюри отобрали 4 населенных пункта, которые будут бороться за звание столицы «Тотального диктанта» в нынешнем году: Омск, Мурманск, Калининград и Нижний Тагил.

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