Нижний Тагил лидирует в голосовании за звание столицы «Тотального диктанта — 2023»

Нижний Тагил — город, который участвует в «Тотальном диктанте» с 2014 года. В 2022 году насчитывалось 495 тагильчан, написавших текст под диктовку. В случае, если промышленная столица Урала будет выбрана в качестве места проведения события, люди смогут поучаствовать в мероприятии на нестандартных площадках: например, в башне на Лисьей горе или в железоделательном заводе Демидовых — в «сердце демидовской империи», говорится на сайте фонда.