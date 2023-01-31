Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:48
В школе № 48, расположенной на улице Радищева, 3 в Нижнем Тагиле, продолжается масштабный ремонт. 1 сентября образовательное учреждение отметит сразу два праздника: прием детей после кардинального обновления и 70-летний юбилей. 31 января ход работ проконтролировали глава города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров и начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Это первая школа, которую мы делаем по президентской программе. Здесь проходит комплексный ремонт. Школа преображается, а для Голого Камня это важный объект. Реконструкция проходит при поддержке губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева], профильного министерства. Все работы движутся в соответствии с графиком — первого сентября школа распахнет свои двери. Ребята придут в новые помещения. Осталось только провести конкурс по спортплощадке, — резюмировал по итогам выездного совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
От старого здания в самом центре микрорайона остались только стены. Подрядная организация «Стройинвест» выполнила полную замену кровли. Рабочие усилили проемы и перекрытия, заменили все инженерные сети: системы отопления, электроснабжения, водоотведения, канализации. Во всех помещениях смонтировали новые вентиляционные сети, системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций.
Строители завершили работы по фасаду. Теперь ребята будут учиться в теплых кабинетах — здание утеплено со всех сторон. Более того, рабочие смонтировали новый индивидуальный тепловой пункт в подвале, где также произошли кардинальные изменения.
Директор школы Марина Сазонова совместно с управлением образования приняли решение о переоборудовании подвала в полноценное убежище. Для этого строители сделали помещения пригодными для проживания: выполнили чистовую отделку, смонтировали систему освещения. Кроме того, в подвале установили насос, который отведет воду в случае затопления. Сейчас строители продолжают чистовую отделку стен.
Осуществляется облицовка стен кафелем, укладка керамогранита, поклейка стеклообоев. Монтируем чистовые потолки, приводим инженерные сети в порядок в соответствие с дизайнерским проектом. Дорабатывается вентиляция для внешней эстетики, чтобы конечный результат был хорошим, — рассказал главный инженер компании «Стройинвест» Павел Прасол.
Кстати, решение по дизайну помещений принимали не только специалисты, но и все участники образовательного процесса: ученики, родители, педагоги и администрация. Руководство школы подбирало несколько вариантов покрытия стен, которые разрешены Роспотребнадзором, и запускало опрос на сайте образовательного учреждения. В результате общего мозгового штурма в детских санузлах появилась необычная плитка, а в актовом зале планируют разместить огромное панно по истории города.
Мы целым коллективом — с детьми, родителями, дизайнером — выбирали дизайн помещений. Вся цветовая гамма рассчитана на хорошее настроение детей, воспитание культуры. Определяем место для фотозоны, — поделилась директор школы № 48 Марина Сазонова.
Капитальный ремонт школы № 48 в Нижнем Тагиле обошелся в 122,9 миллиона рублей. Дополнительно на пустыре рядом с образовательным учреждением планируют возвести современную спортивную площадку.
Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле проходит реконструкция школы № 32, Демидовской поликлиники, детского медучреждения на ГГМ. В прошлом году после капитального ремонта открылась школа № 23 на Вые.