Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле

Кстати, решение по дизайну помещений принимали не только специалисты, но и все участники образовательного процесса: ученики, родители, педагоги и администрация. Руководство школы подбирало несколько вариантов покрытия стен, которые разрешены Роспотребнадзором, и запускало опрос на сайте образовательного учреждения. В результате общего мозгового штурма в детских санузлах появилась необычная плитка, а в актовом зале планируют разместить огромное панно по истории города.