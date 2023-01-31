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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

О погоде на начало февраля в Свердловской области рассказали синоптики

31 января 2023, 04:57
Фото: TagilCity.ru
О том, какой в начале февраля будет погода в Свердловской области рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. По ее словам, на текущей неделе сюрпризов от погоды не будет.

Большая часть Свердловской и Челябинской областей будут находиться на периферии отрога Сибирского антициклона. Однако осадков не ожидается, только местами небольшой снег. Согласно предварительным прогнозам, атмосферная циркуляция изменится в середине следующей недели. Тогда характер погоды может измениться, отмечает Шепоренко.

В Нижнем Тагиле на неделе с 30 января по 5 февраля ожидается теплая безветренная погода. Температура воздуха в дневное время составит до -7 градусов, а ночью будет холодать до -13…-15 градусов. Осадков не ожидается. Однако 2 и 3 февраля прогнозируются небольшие магнитные бури.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля
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#Ирина Кирилова#Погода#Февраль#Зима#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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