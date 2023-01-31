О погоде на начало февраля в Свердловской области рассказали синоптики

В Нижнем Тагиле на неделе с 30 января по 5 февраля ожидается теплая безветренная погода. Температура воздуха в дневное время составит до -7 градусов, а ночью будет холодать до -13…-15 градусов. Осадков не ожидается. Однако 2 и 3 февраля прогнозируются небольшие магнитные бури.