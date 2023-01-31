О погоде на начало февраля в Свердловской области рассказали синоптики

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Большая часть Свердловской и Челябинской областей будут находиться на периферии отрога Сибирского антициклона. Однако осадков не ожидается, только местами небольшой снег. Согласно предварительным прогнозам, атмосферная циркуляция изменится в середине следующей недели. Тогда характер погоды может измениться, отмечает Шепоренко.
В Нижнем Тагиле на неделе с 30 января по 5 февраля ожидается теплая безветренная погода. Температура воздуха в дневное время составит до -7 градусов, а ночью будет холодать до -13…-15 градусов. Осадков не ожидается. Однако 2 и 3 февраля прогнозируются небольшие магнитные бури.