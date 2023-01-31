Об отсутствии выплат за орден Мужества погибшего на СВО сына заявила жительница Урала

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Артем Уразаев из села Колюткино погиб на СВО 21 марта 2022 года под Киевом. Он закрыл своим телом командира. За это посмертно юноше вручили орден, выплату за который сейчас добивается его мать, сообщает ЕАН.
Мать Артема, Галина Малкова, рассказала, что орден ей дали позже положенного срока и без каких-либо документов. По закону, родным награжденного таким знаком мужчины полагается выплата в виде пяти окладов. В случае Галины это около 1 млн рублей.
По словам матери, выплат она по сей день не увидела. Артем был контрактником в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. В штабе флота матери ответили, что в бюджете не имеется средств на орденские выплаты. В свердловском военкомате ей сказали тоже самое.