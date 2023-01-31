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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Об отсутствии выплат за орден Мужества погибшего на СВО сына заявила жительница Урала

31 января 2023, 11:52
Фото: 1MI
Жительница Белоярского района Свердловской области не может добиться получения выплаты за орден Мужества, который посмертно вручили ее 20-летнему сыну-пехотинцу.

Артем Уразаев из села Колюткино погиб на СВО 21 марта 2022 года под Киевом. Он закрыл своим телом командира. За это посмертно юноше вручили орден, выплату за который сейчас добивается его мать, сообщает ЕАН.

Мать Артема, Галина Малкова, рассказала, что орден ей дали позже положенного срока и без каких-либо документов. По закону, родным награжденного таким знаком мужчины полагается выплата в виде пяти окладов. В случае Галины это около 1 млн рублей.

По словам матери, выплат она по сей день не увидела. Артем был контрактником в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. В штабе флота матери ответили, что в бюджете не имеется средств на орденские выплаты. В свердловском военкомате ей сказали тоже самое.

Семья контрактника из Первоуральска три месяца не может получить выплаты
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#Елена Озерова#Орден мужества#Выплата#СВО#Сын#Погиб#Спецоперация#Происшествия#Новости УрФО
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