Об отсутствии выплат за орден Мужества погибшего на СВО сына заявила жительница Урала

По словам матери, выплат она по сей день не увидела. Артем был контрактником в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. В штабе флота матери ответили, что в бюджете не имеется средств на орденские выплаты. В свердловском военкомате ей сказали тоже самое.