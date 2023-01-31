Общественник возмутился горами собачьих фекалий под окнами домов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Фекалии постоянно копятся, так как хозяева не убирают за своими животными на улице. Особенно наглядно это видно в зимний период времени. Однако, когда снег тает, испражнения собак высыхают и крошатся.
Когда дует ветер, остатки фекалий распыляются в воздухе. Жители дома, а также люди, которые идут вдоль дороги, дышат этим. Все паразиты, которые находятся в отложениях, попадают в органы дыхания, в легкие, а затем в кровь. Организм подвергается дополнительной угрозе здоровью, — рассказал TagilCity.ru общественник-эколог Андрей Волегов.
Ранее в Нижнем Тагиле запланировали включать в новые благоустроенные территории площадки для выгула животных.