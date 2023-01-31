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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Общественник возмутился горами собачьих фекалий под окнами домов в Нижнем Тагиле

31 января 2023, 06:02
Фото: TagilCity.ru
Под окнами девятиэтажного дома № 107 на улице Зари в Нижнем Тагиле лежат горы неубранных фекалий от собак. Тагильский общественник снял видео и возмутился поведением собаководов, которые не убирают за своими питомцами, а жителям с приходом весны приходится дышать пылью от испражнений.

Фекалии постоянно копятся, так как хозяева не убирают за своими животными на улице. Особенно наглядно это видно в зимний период времени. Однако, когда снег тает, испражнения собак высыхают и крошатся.

Когда дует ветер, остатки фекалий распыляются в воздухе. Жители дома, а также люди, которые идут вдоль дороги, дышат этим. Все паразиты, которые находятся в отложениях, попадают в органы дыхания, в легкие, а затем в кровь. Организм подвергается дополнительной угрозе здоровью, — рассказал TagilCity.ru общественник-эколог Андрей Волегов.

Ранее в Нижнем Тагиле запланировали включать в новые благоустроенные территории площадки для выгула животных.

В Нижнем Тагиле планируют строить до 3 площадок для выгула собак в год
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Фекалии#Собаки#Отходы#Видео
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