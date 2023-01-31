Отток мигрантов из Свердловской области увеличился в 3,4 раза

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Таким образом, отток граждан увеличился в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.
Большая часть мигрантов — 14,4 тысячи — переехавшие в страны СНГ. Число уехавших в страны дальнего зарубежья выросло больше, чем в 4 раза и достигло 2,5 тысячи человек. Такие данные приводит Свердловскстат.
При этом за 11 месяцев в Свердловскую область въехали порядка 16 тысяч человек. Тем не менее, число уехавших все же превысило число приехавших граждан. Разница составляет почти тысячу человек.