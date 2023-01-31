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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Отток мигрантов из Свердловской области увеличился в 3,4 раза

31 января 2023, 12:23
Фото: 1MI
17 тысяч человек релоцировались из Свердловской области за последние 11 месяцев.

Таким образом, отток граждан увеличился в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Большая часть мигрантов — 14,4 тысячи — переехавшие в страны СНГ. Число уехавших в страны дальнего зарубежья выросло больше, чем в 4 раза и достигло 2,5 тысячи человек. Такие данные приводит Свердловскстат.

При этом за 11 месяцев в Свердловскую область въехали порядка 16 тысяч человек. Тем не менее, число уехавших все же превысило число приехавших граждан. Разница составляет почти тысячу человек.

Что ждет в России вернувшихся релокантов
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#Елена Озерова#Переезд#Релокация#Мигранты#СНГ#Общество#Новости УрФО
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