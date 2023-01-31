Почти тысячи медиков не хватает в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Годом ранее в больницах было на 100 мест больше. Об этом сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».
При этом в прошлом году из института было выпущено 766, а в этом выпуск составит примерно 800 человек. Также она отметила, что понимает, что некоторые вакантные специальности – дефицитные.
УГМУ работает совместно с регионом, в этом году ждем 200 целевых мест, которые оплатит областной бюджет. На эти места на лечебном и педиатрическом факультете поступят ребята из отдаленных территорий, которые после учебы вернутся домой, - добавила Ольга Ковтун.
Также УГМУ намерен принять на бюджетное отделение порядка 800 студентов. Больше всего мест открыто на лечебном и педиатрическом факультетах. В ординатуру будут зачислены порядка 500 человек. Ожидается, что конкурс на поступление будет большой.