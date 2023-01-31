Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге

Posted 31 января 2023, 10:57
Published 31 января 2023, 10:57
Modified 1 февраля 2023, 07:12
Updated 1 февраля 2023, 07:12
Известно, что ЧП случилось 25 января 2023 года примерно в 13.00. 3-летняя девочка из детсада № 180 хотела покататься с горки, но застряла в ограждении, которое имелось на конструкции с обеих сторон. Пытаясь освободиться, ребенок запутался в ограждении шарфом.
В это же время воспитательница собрала всех детей и повела в здание ДОУ, отсутствие одного малыша она заметила не сразу. Девочку она нашла на горке и сразу же вызвала скорую помощь.
Медики оказали первичную помощь и отвезли девочку в больницу. Там малышка скончалась.
Прокуратура направила материалы в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей).