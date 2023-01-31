Подростки из Нижнего Тагила разыскиваются за кражу гематогена

На кадрах с места случившегося видно, как поначалу молодые люди бродят по помещению и осматривают прилавки. Позже 2 человека уходят, остальные хватают батончики гематогена, йогурты и некоторые другие товары, а после сбегают. Фармацевт успела нажать тревожную кнопку.