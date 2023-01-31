Подростки из Нижнего Тагила разыскиваются за кражу гематогена

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
На кадрах с места случившегося видно, как поначалу молодые люди бродят по помещению и осматривают прилавки. Позже 2 человека уходят, остальные хватают батончики гематогена, йогурты и некоторые другие товары, а после сбегают. Фармацевт успела нажать тревожную кнопку.
Со слов источника «Инцидент Нижний Тагил», суммарный ущерб от кражи составил 1835 рублей. Информацию подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильское». Со слов правоохранителей, в краже участвовали 4 несовершеннолетних в возрасте примерно 14 лет. Проверять факт случившегося будут инспекторы ПДН.