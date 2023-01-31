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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Подростки из Нижнего Тагила разыскиваются за кражу гематогена

31 января 2023, 05:16
Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Подростки украли из аптеки гематоген и попали в розыск инспекторов ПДН Нижнего Тагила

Компания тагильских подростков зашла в аптеку «Апрель» и украла продукты на 1800 рублей. Инцидент случился в организации системы здравоохранения на Ленинградском проспекте, 83 22 января в 17:50 по уральскому времени в Нижнем Тагиле.

На кадрах с места случившегося видно, как поначалу молодые люди бродят по помещению и осматривают прилавки. Позже 2 человека уходят, остальные хватают батончики гематогена, йогурты и некоторые другие товары, а после сбегают. Фармацевт успела нажать тревожную кнопку.

Со слов источника «Инцидент Нижний Тагил», суммарный ущерб от кражи составил 1835 рублей. Информацию подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильское». Со слов правоохранителей, в краже участвовали 4 несовершеннолетних в возрасте примерно 14 лет. Проверять факт случившегося будут инспекторы ПДН.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Кража#Аптека#Полиция#Криминал
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