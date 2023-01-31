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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:51

Погибший на СВО посмертно награжден орденом Мужества в Верхней Салде

31 января 2023, 05:50
Фото: Игорь Сальников
Орден Мужества был вручен семье Бориса Трифонова из Верхней Салды, который погиб в ходе спецоперации. Он этом заявил глава города Игорь Сальников.

По словам мэра, Борис Трифонов отправился на спецоперацию еще до того, как объявили частичную мобилизацию. Он заверил, что готов оказывать помощь всем салдинцам в решении бытовых проблем.

Фото: Игорь Сальников

Сальников рассказал, что обращаться можно лично к нему или заместителю по социальной политике Светлане Поляковой.

Напомним, Борис Трифонов скончался 10 октября в ходе выполнения боевых задач. Ему было 46 лет. Салдинцы отзываются о нем, как о человеке с открытым сердцем и светлой душой. У мужчины осталась семья. Для молодежи он был наставником.

Погибший на СВО житель Первоуральска похоронен с почестями
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#Ирина Кирилова#Погибшие#Спецоперация#Награждение#Орден мужества#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Верхняя Салда
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