Погибший на СВО посмертно награжден орденом Мужества в Верхней Салде

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:51
По словам мэра, Борис Трифонов отправился на спецоперацию еще до того, как объявили частичную мобилизацию. Он заверил, что готов оказывать помощь всем салдинцам в решении бытовых проблем.
Сальников рассказал, что обращаться можно лично к нему или заместителю по социальной политике Светлане Поляковой.
Напомним, Борис Трифонов скончался 10 октября в ходе выполнения боевых задач. Ему было 46 лет. Салдинцы отзываются о нем, как о человеке с открытым сердцем и светлой душой. У мужчины осталась семья. Для молодежи он был наставником.