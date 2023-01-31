Погибший на СВО посмертно награжден орденом Мужества в Верхней Салде

Напомним, Борис Трифонов скончался 10 октября в ходе выполнения боевых задач. Ему было 46 лет. Салдинцы отзываются о нем, как о человеке с открытым сердцем и светлой душой. У мужчины осталась семья. Для молодежи он был наставником.