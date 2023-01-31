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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Полицейские в Нижнем Тагиле арестованы после смерти задержанного в автомобиле

31 января 2023, 14:55
Фото: 1MI
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался задержанный мужчина, арестовали. Стражей порядка обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Задержанным был житель Сергей Шамрин. По данным Е1, личности правоохранителей не разглашаются, чтобы в интернете не началась их травля. Супруга умершего возмущена этим фактом.

По словам вдовы Юлии, даже она не знает ни званий правоохранителей, ни их фамилий.

Моя фамилия везде фигурирует во всех заявлениях, то есть меня можно травить. На моего мужа можно лить всякую грязь, рассказывая, что он вышел из колонии 20 лет назад. Это вообще уже мало кого интересует, — рассказала Юлия.

В суде интересы вдовы будет представлять адвокат Алексей Бушмаков.

Ранее сообщалось, что задержанного мужчину привезли в отделение полиции № 17 уже мертвым. Позже выяснилось, что у него была сломана шея. Задержали Сергея за мелкое хулиганство — ему грозила административная статья или штраф. 

Был живой, а довезли мертвым: в Нижнем Тагиле после задержания умер мужчина
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#Нижний Тагил#Погиб#Полицейские#Уголовное дело#Превышение полномочий#Происшествия#Елена Озерова#Мужчина умер в полицейской машине в Нижнем Тагиле
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