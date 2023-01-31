Школьница в Нижнем Тагиле публично извинилась перед сверстницей за избиение в туалете

Напомним, две девочки вступили в конфликт в школе № 33 Нижнего Тагила. Они закрылись в туалете вместе с компанией ребят. Сначала между ними завязалась потасовка, а затем одна из девочек требовала у другой поцеловать кроссовок. Когда оппонентка отказалась это делать, школьница ударила ей ногой в лицо.