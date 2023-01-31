Школьница в Нижнем Тагиле публично извинилась перед сверстницей за избиение в туалете

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков, — сказала девочка в видеозаписи, опубликованной в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, две девочки вступили в конфликт в школе № 33 Нижнего Тагила. Они закрылись в туалете вместе с компанией ребят. Сначала между ними завязалась потасовка, а затем одна из девочек требовала у другой поцеловать кроссовок. Когда оппонентка отказалась это делать, школьница ударила ей ногой в лицо.
После произошедшего дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а силовые ведомства провели в школе проверку. Саму нападавшую на двое суток увезли в спецприемник.