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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

Школьница в Нижнем Тагиле публично извинилась перед сверстницей за избиение в туалете

31 января 2023, 05:11
Фото: 1MI
Школьница, которая избила сверстницу в туалете учебного заведения в Нижнем Тагиле, записала обращение с извинениями.
Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков, — сказала девочка в видеозаписи, опубликованной в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, две девочки вступили в конфликт в школе № 33 Нижнего Тагила. Они закрылись в туалете вместе с компанией ребят. Сначала между ними завязалась потасовка, а затем одна из девочек требовала у другой поцеловать кроссовок. Когда оппонентка отказалась это делать, школьница ударила ей ногой в лицо.

После произошедшего дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а силовые ведомства провели в школе проверку. Саму нападавшую на двое суток увезли в спецприемник.

Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео
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#Ирина Кирилова#Дети#Извинение#Нападение#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле
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