Трехлетний мальчик проглотил стоматологический бор в больнице Урая

Родители мальчика из Урая решили, что ребенку не нужен круглосуточный надзор докторов. На следующий день, когда было проведено повторное обследование, бора в желудке уже не было. Стало известно, что инструмент самостоятельно вышел из тела мальчика. Доктора собрали несколько консилиумов, однако разобраться в случившемся не получилось. На сегодняшний день стоматологический аппарат не используется для лечения пациентов, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».