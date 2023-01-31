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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Трехлетний мальчик проглотил стоматологический бор в больнице Урая

31 января 2023, 06:36
Фото: 1MI
Во время приема у стоматолога трехлетний мальчик из Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) проглотил стоматологический инструмент — бор. Дентохирургическое орудие вышло из организма ребенка естественным путем.

Во время приема на корень языка несовершеннолетнего упал металлический наконечник. Произошел автоматический глотательный рефлекс, в итоге бор попал в желудок. Рентгенологическое исследование показало наличие инородного тела в органе.

Родители мальчика из Урая решили, что ребенку не нужен круглосуточный надзор докторов. На следующий день, когда было проведено повторное обследование, бора в желудке уже не было. Стало известно, что инструмент самостоятельно вышел из тела мальчика. Доктора собрали несколько консилиумов, однако разобраться в случившемся не получилось. На сегодняшний день стоматологический аппарат не используется для лечения пациентов, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

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#Дети#Стоматология#Рентген#ХМАО#Происшествия#Анна Варнакина
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