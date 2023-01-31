Тренер из Екатеринбурга обварился в кипятке, спасая детей в коммунальном потопе

Отмечается, что коммунальная авария произошла в Екатеринбурге 18 января. В результате одна из улиц была залита кипятком. Местный житель, тренер детской футбольной команды «Буревестник» Кирилл Боровиков, помогая двум детям, получил ожоги обеих ног. После произошедшего его пришлось госпитализировать в медучреждение.



Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ СК представить доклад о ходе проверки.