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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Тренер из Екатеринбурга обварился в кипятке, спасая детей в коммунальном потопе

31 января 2023, 08:44
Фото: 1MI
Проверку начал региональный СУ СК после того, как в результате коммунальной аварии в Екатеринбурге тренер получил ожоги ног.

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Отмечается, что коммунальная авария произошла в Екатеринбурге 18 января. В результате одна из улиц была залита кипятком. Местный житель, тренер детской футбольной команды «Буревестник» Кирилл Боровиков, помогая двум детям, получил ожоги обеих ног. После произошедшего его пришлось госпитализировать в медучреждение.

Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ СК представить доклад о ходе проверки.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Происшествия#Кипяток#Проверка#Обоги#Больница#Тренер#Новости УрФО
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