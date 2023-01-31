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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Белоярском мужчина напал на врача за отказ в приеме супруги

31 января 2023, 07:13
Фото: 1MI
Мужчина накинулся на врача-невролога Наталью Брижан, которая отказалась принимать его супругу. У пациентки отсутствовало гражданство РФ и медицинский полис. Инцидент случился в медучреждении поселка Белоярский, Свердловская область.

Со слов доктора, она не могла провести консультацию из-за внутренних правил бюджетной больницы, из-за чего направила гражданку Таджикистана в частную клинику. Спустя несколько минут, рассказывает Наталья Брижан, в ее кабинет ворвался мужчина восточной внешности, который ругался не ломаном русском языке. Сотрудница медучреждения повторила, что не может осуществить прием.

Ворвавшийся в кабинет мужчина заявил, что не станет покидать помещение, пока его супруге не окажут помощь. Доктор попыталась выйти самостоятельно, но, со слов Натальи, муж пациентки оттолкнул ее, из-за чего произошел удар головой об стену.

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Вырвавшись из перепалки, врач из Белоярского позвонила своему супругу. Тот был близко и оперативно приехал. Когда супруг Брижан попытался сфотографировать государственный номер автомобиля агрессора, мужчина восточной внешности набросился и на него.

Потасовку разняли случайные прохожие. У доктора диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и черепно-мозговую травму, а ее супругу наложили 4 шва. По результатам случившегося в местное ОВД подали 3 заявления: от семьи доктора и самого дебошира, сообщил Е1 глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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