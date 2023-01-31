В Белоярском мужчина напал на врача за отказ в приеме супруги

Со слов доктора, она не могла провести консультацию из-за внутренних правил бюджетной больницы, из-за чего направила гражданку Таджикистана в частную клинику. Спустя несколько минут, рассказывает Наталья Брижан, в ее кабинет ворвался мужчина восточной внешности, который ругался не ломаном русском языке. Сотрудница медучреждения повторила, что не может осуществить прием.