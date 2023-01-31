В ЕДДС Нижнего Тагила не приняли заявку по нарушению правил благоустройства города

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Предприниматели арендовали помещение на улице Космонавтов и устроили распродажу одежды. Чтобы завлечь покупателей, они повесили воздушные шары и громко рекламируют товары с помощью громкоговорителя, доставляя неудобства горожанам, живущим по соседству. Днем они приматывают рупор прямо к светофорам на перекрестке, а вечером его снимают.
Такая распродажа рядом с моим домом происходит уже не впервые. Они приезжают периодически и заводят «шарманку». Одно и то же объявление крутят в записи. Орет так, что слышно даже через закрытые окна. Это просто невыносимо, — рассказала TagilCity.ru Екатерина.
Она пояснила, что звонила с заявлением на незаконную уличную рекламу в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако там не стали принимать заявку.
Сказали, что они ни при чем, но обещали разобраться в ситуации. Взяли у меня номер телефона, но так и не перезвонили. На следующий день ничего не поменялось. Как орал рупор, так и продолжил. Тогда я набрала в ЕДДС еще раз, там мне сказали, что по поводу нарушения уровня шума необходимо обращаться в полицию. Именно они обязаны принять меры, — отметила тагильчанка.
Между тем, ответственность за соблюдение правил благоустройства Нижнего Тагила возложена на чиновников различных инстанций, а вовсе не на сотрудников правоохранительных органов. Также, например, как и в ситуации с катанием на лошадях в парках и скверах.
Напомним, звуковая реклама на улицах Нижнего Тагила признана незаконной. Ранее в пресс-службе администрации города дали пояснения, что заявки по поводу нарушений можно передавать в ЕДДС или в ФАС.