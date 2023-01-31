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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

В ЕДДС Нижнего Тагила не приняли заявку по нарушению правил благоустройства города

31 января 2023, 15:57
Фото: TagilCity.ru
Незаконная звуковая реклама в Нижнем Тагиле
Диспетчер ЕДДС в Нижнем Тагиле отказался принимать заявку по поводу незаконной звуковой рекламы на улицах города. В течение шести дней жителям Выи снова приходится слушать громкие призывы по распродаже одежды из рупора, который коммерсанты приматывают скотчем к светофору.

Предприниматели арендовали помещение на улице Космонавтов и устроили распродажу одежды. Чтобы завлечь покупателей, они повесили воздушные шары и громко рекламируют товары с помощью громкоговорителя, доставляя неудобства горожанам, живущим по соседству. Днем они приматывают рупор прямо к светофорам на перекрестке, а вечером его снимают.

Такая распродажа рядом с моим домом происходит уже не впервые. Они приезжают периодически и заводят «шарманку». Одно и то же объявление крутят в записи. Орет так, что слышно даже через закрытые окна. Это просто невыносимо, — рассказала TagilCity.ru Екатерина.
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Она пояснила, что звонила с заявлением на незаконную уличную рекламу в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако там не стали принимать заявку.

Незаконная звуковая реклама в Нижнем ТагилеНезаконная звуковая реклама в Нижнем Тагиле
Незаконная звуковая реклама в Нижнем ТагилеНезаконная звуковая реклама в Нижнем Тагиле
Незаконная звуковая реклама в Нижнем ТагилеНезаконная звуковая реклама в Нижнем Тагиле
Незаконная звуковая реклама в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Сказали, что они ни при чем, но обещали разобраться в ситуации. Взяли у меня номер телефона, но так и не перезвонили. На следующий день ничего не поменялось. Как орал рупор, так и продолжил. Тогда я набрала в ЕДДС еще раз, там мне сказали, что по поводу нарушения уровня шума необходимо обращаться в полицию. Именно они обязаны принять меры, — отметила тагильчанка.

Между тем, ответственность за соблюдение правил благоустройства Нижнего Тагила возложена на чиновников различных инстанций, а вовсе не на сотрудников правоохранительных органов. Также, например, как и в ситуации с катанием на лошадях в парках и скверах.

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Напомним, звуковая реклама на улицах Нижнего Тагила признана незаконной. Ранее в пресс-службе администрации города дали пояснения, что заявки по поводу нарушений можно передавать в ЕДДС или в ФАС.

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#Евгения Сафина#Реклама#Светофор#Благоустройство#ЕДДС#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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