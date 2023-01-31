В Екатеринбурге после смерти девочки из-за травмы в детсаду возбуждено уголовное дело

Напомним, что в злополучный день девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась за конструкцию шарфом. Ранее сообщалось, что воспитательница успела вовремя подбежать к ребенку. Тогда же в детсаду заявляли, что жизни малышки ничего не грозит.