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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Екатеринбурге после смерти девочки из-за травмы в детсаду возбуждено уголовное дело

31 января 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели девочки, которая зацепилась шарфом за горку.

25 января она зацепилась шарфом за горку во время гуляния, а после этого умерла в больнице. Из-за чего именно случилась трагедия — только предстоит узнать, сообщает Е1 со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что в злополучный день девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась за конструкцию шарфом. Ранее сообщалось, что воспитательница успела вовремя подбежать к ребенку. Тогда же в детсаду заявляли, что жизни малышки ничего не грозит.

Позже выяснилось, что воспитательница во время сбора детей в группу после прогулки не сразу обратила внимание на то, что одного ребенка нет. После произошедшего сразу была вызвана скорая помощь.

Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась
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#Екатеринбург#Дети#Горка#Шарф#Уголовное дело#Детсад#Воспитательница#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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