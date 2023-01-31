В Екатеринбурге после смерти девочки из-за травмы в детсаду возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
25 января она зацепилась шарфом за горку во время гуляния, а после этого умерла в больнице. Из-за чего именно случилась трагедия — только предстоит узнать, сообщает Е1 со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что в злополучный день девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась за конструкцию шарфом. Ранее сообщалось, что воспитательница успела вовремя подбежать к ребенку. Тогда же в детсаду заявляли, что жизни малышки ничего не грозит.
Позже выяснилось, что воспитательница во время сбора детей в группу после прогулки не сразу обратила внимание на то, что одного ребенка нет. После произошедшего сразу была вызвана скорая помощь.