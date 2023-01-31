В Нижнем Тагиле назначили ответственных за обращения горожан через Госуслуги

В Нижнем Тагиле узаконили ответственных за работу с сообщениями, поступающими на Платформу обратной связи на портале Госуслуг. Ими стали начальник отдела по работе с обращениями граждан Валентина Раудштейн и ее коллега — главный специалист отдела Лариса Калакуцкая.

Распоряжение, опубликованное на сайте администрации Нижнего Тагила, узаконило работу, которая проводилась и ранее. По сути деятельность по отработке сообщений не изменилась. Это в принципе все то же самое, как мы и работали. Распоряжением узаконили работу отдела, — пояснила редакции TagilCity.ru Валентина Раудштейн. Согласно документу, представитель администрации теперь по закону будет взаимодействовать с Минцифры Свердловской области, а также с Департаментом внутренней политики региона, Центром регионального управления Свердловской области по организации работы с сообщениями, поступающими на Платформу обратной связи. За сроки отработки и сроков размещения ответов на сообщения в Платформе обратной связи будет, как и раньше, отвечать коллега Валентины Раудштейн — Лариса Калакуцкая. Добавим, что деятельность отдела узаконили в соответствии с Федеральным законом от № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, Региональным Регламентом работы на Платформе обратной связи. Безработные беременные смогут подать заявку на пособие через Госуслуги Узнать подробнее Читайте также: На «Госуслугах» появились облегчающие молодым родителям жизнь супер-сервисы Тагильчан призывают голосовать за объекты благоустройства на «Госуслугах» Тагильчане смогут узнавать о публичных слушаниях на Госуслугах