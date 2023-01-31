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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

В Нижнем Тагиле увеличилась соцвыплата на приобретение жилья

31 января 2023, 09:20
Фото: 1MI
Стоимость квадратного метра для строительства нового жилья по государственным программам поднялась в Нижнем Тагиле почти на 5 тысяч рублей. В связи с этим увеличилась и социальная выплата гражданам для приобретения жилых помещений.

В третьем квартале этого года цена одного квадратного метра будет составлять 73 125 рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась почти на пять тысяч рублей.

Такая стоимость утверждена для нового жилья, на строительство которого расходуются средства из областного или федерального бюджета в рамках жилищных программ. А также для расчета социальных выплат гражданам на приобретение жилых помещений. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства строительства региона, стоимость цены квадратного метра утверждается муниципальными властями раз в квартал.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле предусмотрено 20,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилого фонда. На эти деньги выплатят компенсацию за аварийное жилье собственникам квартир в домах по улице Каспийская, 16 и Хохрякова, 2а.

20 млн потратят в Нижнем Тагиле на переселение людей из аварийного жилья
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#Жилье#Цена#Госпрограмма#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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