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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Заболеваемость ОРВИ резко увеличилась в Свердловской области

31 января 2023, 10:03
Фото: 1MI
Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю возрос в Свердловской области. За семь дней зарегистрировано 35 тысяч случаев. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 7,6%. 61% заболевших - дети.

По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В. Также замечен вирус гриппа А, SARS-CoV-2, парагрипп, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, а также сезонные коронавирусы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выделены и отдельные местности, которые из-за заболеваемости в настоящий момент считаются неблагополучными. Это Первоуральск, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Ревда, Богданович, поселок Уральский и Тугулым.

Врачи рекомендуют гражданам оставаться дома, если почувствовали какие-либо симптомы недомогания. А также минимизировать общение на общественных территориях.

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#Свердловская область#Дети#ОРВИ#Санобстановка#Врачи#Грипп#Коронавирус#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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