Заболеваемость ОРВИ резко увеличилась в Свердловской области

Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю возрос в Свердловской области. За семь дней зарегистрировано 35 тысяч случаев. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 7,6%. 61% заболевших - дети.

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