Заболеваемость ОРВИ резко увеличилась в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей ОРВИ доминирует грипп В. Также замечен вирус гриппа А, SARS-CoV-2, парагрипп, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, а также сезонные коронавирусы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Выделены и отдельные местности, которые из-за заболеваемости в настоящий момент считаются неблагополучными. Это Первоуральск, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Ревда, Богданович, поселок Уральский и Тугулым.
Врачи рекомендуют гражданам оставаться дома, если почувствовали какие-либо симптомы недомогания. А также минимизировать общение на общественных территориях.