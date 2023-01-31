Задержанный тагильчанин умер в служебной машине, а массовые места проверят на бомбы

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Нижнем Тагиле после задержания в служебной машине скончался местный житель Сергей Шамрин. По словам полицейских, он был задержан за дебош около больницы. Жена умершего сняла задержание на видео. Там видно, как мужчину вынули из УАЗа, попытки его реанимировать и приезд скорой.
Подрядчик приступил к чистовой отделке в школе №48 на Голом Камне в Нижнем Тагиле. Дизайн кабинетов и других помещений выбирали все участники образовательного процесса.
В Нижнем Тагиле назначены ответственные за работу с сообщениями, поступающими на Платформу обратной связи на портале Госуслуг. Таким образом узаконилась работа, которая проводилась и ранее. По сути, деятельность по отработке сообщений не изменилась.
Места массового пребывания в Нижнем Тагиле будут регулярно проверять на наличие бомб. Займутся этим войска Росгвардии. Проверки будут проходить в местах для проведения публичных, спортивных и зрелищных мероприятий.
Под окнами дома №107 на улице Зари в Нижнем Тагиле лежат горы неубранных собачьих фекалий. Общественник снял все это на видео и осудил поведением собаководов, не убирающих за питомцами.