Задержанный тагильчанин умер в служебной машине, а массовые места проверят на бомбы

В Нижнем Тагиле после задержания в служебной машине скончался местный житель Сергей Шамрин. По словам полицейских, он был задержан за дебош около больницы. Жена умершего сняла задержание на видео. Там видно, как мужчину вынули из УАЗа, попытки его реанимировать и приезд скорой.