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Задержанный тагильчанин умер в служебной машине, а массовые места проверят на бомбы

31 января 2023, 15:51
Фото: 1MI
Задержанный тагильчанин умер в служебной машине, а массовые места проверят на наличие бомб. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 января.

В Нижнем Тагиле после задержания в служебной машине скончался местный житель Сергей Шамрин. По словам полицейских, он был задержан за дебош около больницы.  Жена умершего сняла задержание на видео. Там видно, как мужчину вынули из УАЗа, попытки его реанимировать и приезд скорой. 

Жена сняла на видео гибель мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле
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Подрядчик приступил к чистовой отделке в школе №48 на Голом Камне в Нижнем Тагиле. Дизайн кабинетов и других помещений выбирали все участники образовательного процесса.

Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
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В Нижнем Тагиле назначены ответственные за работу с сообщениями, поступающими на Платформу обратной связи на портале Госуслуг. Таким образом узаконилась работа, которая проводилась и ранее. По сути, деятельность по отработке сообщений не изменилась.

В Нижнем Тагиле назначили ответственных за обращения горожан через Госуслуги
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Места массового пребывания в Нижнем Тагиле будут регулярно проверять на наличие бомб. Займутся этим войска Росгвардии. Проверки будут проходить в местах для проведения публичных, спортивных и зрелищных мероприятий.

Места массового пребывания в Нижнем Тагиле будут регулярно проверять на бомбы
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Под окнами дома №107 на улице Зари в Нижнем Тагиле лежат горы неубранных собачьих фекалий. Общественник снял все это на видео и осудил поведением собаководов, не убирающих за питомцами.

Общественник возмутился горами собачьих фекалий под окнами домов в Нижнем Тагиле
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