Зарплата в Свердловской области на 15% отстает от средней в России

Со слов Ветлужских, достигнуть нынешнего всероссийского уровня заработной платы — актуальная задача. Чиновник подметил, что расхождение в размере зарплаты в России и ее субъекте началось в 2008 году. В это время денежные величины, которые выдаются работникам в качестве оплаты труда, по РФ выросли, из-за чего Свердловская область отстала.