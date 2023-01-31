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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Зарплата в Свердловской области на 15% отстает от средней в России

31 января 2023, 03:48
Фото: 1MI
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказал, что регион практически на 15% отстает от общих показателей по уровню зарплат относительно всей России. Парламентарий сделал соответствующее заявление во время встречи с журналистами.

Со слов Ветлужских, достигнуть нынешнего всероссийского уровня заработной платы — актуальная задача. Чиновник подметил, что расхождение в размере зарплаты в России и ее субъекте началось в 2008 году. В это время денежные величины, которые выдаются работникам в качестве оплаты труда, по РФ выросли, из-за чего Свердловская область отстала.

Для того, чтобы решить задачу уравновешивания зарплаты общероссийской и свердловской, Ветлужских проводил беседу и с региональным главой Евгением Куйвашевым, и с нанимателями. Социально ответственный бизнес также знает о необходимости повышения заработной платы рабочих, заверяет депутат Госдумы.

Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей
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Напомним, что усредненная сумма зарплаты в Свердловской области насчитывает 55 620 рублей, а по России — 62 470, сообщает ЕАН.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Зарплаты#Деньги#Заработная плата
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