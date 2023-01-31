Зарплата в Свердловской области на 15% отстает от средней в России

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Со слов Ветлужских, достигнуть нынешнего всероссийского уровня заработной платы — актуальная задача. Чиновник подметил, что расхождение в размере зарплаты в России и ее субъекте началось в 2008 году. В это время денежные величины, которые выдаются работникам в качестве оплаты труда, по РФ выросли, из-за чего Свердловская область отстала.
Для того, чтобы решить задачу уравновешивания зарплаты общероссийской и свердловской, Ветлужских проводил беседу и с региональным главой Евгением Куйвашевым, и с нанимателями. Социально ответственный бизнес также знает о необходимости повышения заработной платы рабочих, заверяет депутат Госдумы.
Напомним, что усредненная сумма зарплаты в Свердловской области насчитывает 55 620 рублей, а по России — 62 470, сообщает ЕАН.