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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась

31 января 2023, 07:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончалась четырехлетняя девочка, которая во время прогулки в детском саду зацепилась шарфом за горку. Инцидент случился 25 января. Тогда ребенка доставили с травмами в больницу.

Об этом сообщает Е1 со ссылкой на собственные источники.

Девочка в день происшествия залезла на горку и застряла в ограждении. Она пыталась освободиться и зацепилась шарфом, сообщали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

После произошедшего Следственный комитет начал проверку в детском саду. В ведомстве заявляли, что воспитанница пострадала, но ее жизни ничего не угрожало. Воспитательница во время сбора детей в группу с прогулки не сразу заметила, что один из детей отсутствует. Когда ребенок был обнаружен, ему сразу была вызвана скорая помощь.

Девочку чуть не задушил шарф во время прогулки в детсаду в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Смерть#Дети#Горка#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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