Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Об этом сообщает Е1 со ссылкой на собственные источники.
Девочка в день происшествия залезла на горку и застряла в ограждении. Она пыталась освободиться и зацепилась шарфом, сообщали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
После произошедшего Следственный комитет начал проверку в детском саду. В ведомстве заявляли, что воспитанница пострадала, но ее жизни ничего не угрожало. Воспитательница во время сбора детей в группу с прогулки не сразу заметила, что один из детей отсутствует. Когда ребенок был обнаружен, ему сразу была вызвана скорая помощь.