Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась

После произошедшего Следственный комитет начал проверку в детском саду. В ведомстве заявляли, что воспитанница пострадала, но ее жизни ничего не угрожало. Воспитательница во время сбора детей в группу с прогулки не сразу заметила, что один из детей отсутствует. Когда ребенок был обнаружен, ему сразу была вызвана скорая помощь.