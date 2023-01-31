Жена сняла на видео гибель мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле

В гибели мужа Юлия винит полицейских, которые, по ее словам, согнули Сергея, засунули в машину вниз головой и везли так всю дорогу. По официальной версии, причиной смерти стал перелом шейного отдела позвоночника. В полиции заявляют, что тагильчанин был сильно пьян, ругался матом и дебоширил около больницы на 25 квартале. Это и стало причиной задержания.