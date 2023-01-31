Жена сняла на видео гибель мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
После задержания Сергея Шамрина полицейскими, его супруга Юлия ехала за служебным автомобилем до отделения на улице Тельмана, 40 на своей машине. Момент, когда мужчину вынули из УАЗа, попытки его реанимировать и приезд скорой она сняла на видео (имеется в распоряжении редакции).
После того, как Сергея вытащили из полицейского автомобиля сотрудник полиции и сама Юлия пытались привести его в чувство, делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Сереженька, любимый, очнись. Но почему же скорая так долго едет?! — все время повторяла Юлия.
Приехавшие медики помочь Сергею уже не смогли и лишь констатировали смерть.
Тут уже нет пограничного состояния. Зрачки широкие, глаза сухие. Сам весь холодный. Он мертвый, — заявили сотрудники приехавшей скорой.
В гибели мужа Юлия винит полицейских, которые, по ее словам, согнули Сергея, засунули в машину вниз головой и везли так всю дорогу. По официальной версии, причиной смерти стал перелом шейного отдела позвоночника. В полиции заявляют, что тагильчанин был сильно пьян, ругался матом и дебоширил около больницы на 25 квартале. Это и стало причиной задержания.
30 января по факту смерти Сергея Шамрина было заведено бесфигурантное уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».