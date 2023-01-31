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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Жена сняла на видео гибель мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле

31 января 2023, 12:56
Фото: 1MI
Супруга погибшего в полицейском автомобиле тагильчанина Сергея Шамрина сняла на видео момент его гибели. В смерти мужа она обвиняет полицейских.

После задержания Сергея Шамрина полицейскими, его супруга Юлия ехала за служебным автомобилем до отделения на улице Тельмана, 40 на своей машине. Момент, когда мужчину вынули из УАЗа, попытки его реанимировать и приезд скорой она сняла на видео (имеется в распоряжении редакции).

Видео: TagilCity.ru

После того, как Сергея вытащили из полицейского автомобиля сотрудник полиции и сама Юлия пытались привести его в чувство, делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Сереженька, любимый, очнись. Но почему же скорая так долго едет?! — все время повторяла Юлия.
Сергей Шамрин с семьей
Фото: Юлия Шамрина

Приехавшие медики помочь Сергею уже не смогли и лишь констатировали смерть.

Тут уже нет пограничного состояния. Зрачки широкие, глаза сухие. Сам весь холодный. Он мертвый, — заявили сотрудники приехавшей скорой.

В гибели мужа Юлия винит полицейских, которые, по ее словам, согнули Сергея, засунули в машину вниз головой и везли так всю дорогу. По официальной версии, причиной смерти стал перелом шейного отдела позвоночника. В полиции заявляют, что тагильчанин был сильно пьян, ругался матом и дебоширил около больницы на 25 квартале. Это и стало причиной задержания.

30 января по факту смерти Сергея Шамрина было заведено бесфигурантное уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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