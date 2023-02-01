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5 человек погибли из-за угарного газа в Свердловской области

1 февраля 2023, 03:51
Фото: 1MI
Две женщины и трое мужчин скончались в поселке Дружинино (Нижнесергинский район, Свердловская область) из-за возможного отравления угарным газом. Гибель пятерых человек официально подтверждена. Возбуждено уголовное дело. Инцидент случился в вечернее время 31 января.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил о том, что к месту чрезвычайного происшествия отправились сотрудники оперативных ведомств для выяснения деталей случившегося. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу, признаков пожара в частном домовладении не обнаружено. На данный момент известно, что полицейских вызвала местная жительница — она заподозрила неладное в доме своего брата. Когда она вошла в помещение, люди не подавали признаков жизни. Личность скончавшихся из-за угарного газа в Свердловской области установят специализированные службы. Сыщики выяснят детали произошедшего.

Житель Екатеринбурга чуть не сгорел заживо в полыхающей двухэтажке
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Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга — столицы Среднего Урала — едва ли не задохнулся в пожаре, случившемся в двухэтажном жилом доме. Во время тушения здания огнеборцы сняли с верхних этажей четырех свердловчан, помогли эвакуироваться пятнадцати и вынесли из огня одного человека.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Погибшие#Пожар#Огонь#Валерий Горелых
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