5 человек погибли из-за угарного газа в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил о том, что к месту чрезвычайного происшествия отправились сотрудники оперативных ведомств для выяснения деталей случившегося. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу, признаков пожара в частном домовладении не обнаружено. На данный момент известно, что полицейских вызвала местная жительница — она заподозрила неладное в доме своего брата. Когда она вошла в помещение, люди не подавали признаков жизни. Личность скончавшихся из-за угарного газа в Свердловской области установят специализированные службы. Сыщики выяснят детали произошедшего.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга — столицы Среднего Урала — едва ли не задохнулся в пожаре, случившемся в двухэтажном жилом доме. Во время тушения здания огнеборцы сняли с верхних этажей четырех свердловчан, помогли эвакуироваться пятнадцати и вынесли из огня одного человека.