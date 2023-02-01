5 человек погибли из-за угарного газа в Свердловской области

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил о том, что к месту чрезвычайного происшествия отправились сотрудники оперативных ведомств для выяснения деталей случившегося. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу, признаков пожара в частном домовладении не обнаружено. На данный момент известно, что полицейских вызвала местная жительница — она заподозрила неладное в доме своего брата. Когда она вошла в помещение, люди не подавали признаков жизни. Личность скончавшихся из-за угарного газа в Свердловской области установят специализированные службы. Сыщики выяснят детали произошедшего.