Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением врача в Белоярском

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Председатель ведомства поручил передачу материалов дела из полиции в подразделение СК. Руководителю следственного комитета Свердловской области Михаилу Богинскому поручено доложить Бастрыкину о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, что нападение на свердловского доктора Наталью и ее мужа произошло из-за того, что врач-невролог бюджетной поликлиники отказалась осматривать гражданку Таджикистана, ссылаясь на внутренние распорядки. У пациентки не было ни паспорта гражданина России, ни полиса ОМС. После отказа в консультативной помощи муж мигрантки забежал в кабинет и отказался из него выходить. Позже произошла потасовка, которая привела ко множественным повреждениям и травмам семьи Брижан.