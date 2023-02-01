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Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением врача в Белоярском

1 февраля 2023, 05:11
Фото: 1MI
Глава следкома РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование по факту избиения врача в поселке Белоярском Свердловской области. Медработника избил мужчина, чью супругу женщина отказалась брать на прием из-за отсутствия гражданства.

Председатель ведомства поручил передачу материалов дела из полиции в подразделение СК. Руководителю следственного комитета Свердловской области Михаилу Богинскому поручено доложить Бастрыкину о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

В Белоярском мужчина напал на врача за отказ в приеме супруги
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Напомним, что нападение на свердловского доктора Наталью и ее мужа произошло из-за того, что врач-невролог бюджетной поликлиники отказалась осматривать гражданку Таджикистана, ссылаясь на внутренние распорядки. У пациентки не было ни паспорта гражданина России, ни полиса ОМС. После отказа в консультативной помощи муж мигрантки забежал в кабинет и отказался из него выходить. Позже произошла потасовка, которая привела ко множественным повреждениям и травмам семьи Брижан.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Александр Бастрыкин#Криминал#Избиение#Врач#Драка#Гражданство
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