Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением врача в Белоярском

Напомним, что нападение на свердловского доктора Наталью и ее мужа произошло из-за того, что врач-невролог бюджетной поликлиники отказалась осматривать гражданку Таджикистана, ссылаясь на внутренние распорядки. У пациентки не было ни паспорта гражданина России, ни полиса ОМС. После отказа в консультативной помощи муж мигрантки забежал в кабинет и отказался из него выходить. Позже произошла потасовка, которая привела ко множественным повреждениям и травмам семьи Брижан.