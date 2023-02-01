В роковой день воспитатель детского сада упустила девочку из вида на 10 минут. За это время ребенок успел забраться на горку и попытался с нее скатиться. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Так, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, в 11:39 малышка села и спустила ноги, а после перевернулась, свесилась, а голова осталась на лестнице. Еще 2 минуты девочка болтала ногами, а после перестала двигаться. Оказалось, что ее подбородок застрял между ступенек лестницы. Лицо и губы посинели.