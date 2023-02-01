Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В роковой день воспитатель детского сада упустила девочку из вида на 10 минут. За это время ребенок успел забраться на горку и попытался с нее скатиться. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Так, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, в 11:39 малышка села и спустила ноги, а после перевернулась, свесилась, а голова осталась на лестнице. Еще 2 минуты девочка болтала ногами, а после перестала двигаться. Оказалось, что ее подбородок застрял между ступенек лестницы. Лицо и губы посинели.
Воспитательница побежала к малышке в 11:48 и предприняла попытку выдернуть ее за ноги, однако ничего не получилось. На то, чтобы вытолкнуть ребенка, понадобилось несколько секунд. Далее женщина подхватила посиневшую девочку на руки и побежала в здание.
О случившемся сразу же сообщили матери пострадавшей дошкольницы. С ее слов, на момент звонка девочке делали искусственное дыхание. Мама оказалась в детском саду практически в то же время, что и реанимация. На момент ее прибытия в детсад малышка дышала самостоятельно — ее откачали, однако в результате асфиксии наступила кома, сообщает «КП-Екатеринбург».
О возможной ответственности рассказала СМИ юрист Екатерина Малиновская. С ее слов, в случае, если произошедшее не признают несчастным случаем, будет возбуждено дело о халатности. Таким образом, сотруднице детского сада грозит наказание за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. Подобные дела предполагают санкции в виде лишения свободы до 5 лет или принудительные работы на аналогичное время. Также может быть наложено вето на оказание профессиональных услуг.
Кроме того, возможно возбуждение дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» — по более легкой статье. Здесь предполагается наказание до 3 лет заключения или принудительных работ, факультативно — запрет заниматься профессиональной деятельностью. На основании всех имеющихся данных состав преступления (если таковое будет доказано) определит следствие.
Также родители девочки имеют право на взыскание компенсации морального вреда с дошкольного учреждения, потому что детский сад обязан нести ответственность за жизнь и здоровье подопечных, которые в нем находятся. Этот вариант развития событий возможен в случае, если будет разрабатываться версия о нарушении гражданско-правового характера. Размер выплат семье может насчитывать до 3 миллионов рублей.