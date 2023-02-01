TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Что известно о смерти девочки в детском саду в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 07:15
Фото: 1MI
После 5 дней в больнице умерла 4-летняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку во дворе детского сада № 180 в Екатеринбурге. Инцидент случился 25 января. Стало известно, что грозит воспитательнице и кем были родители погибшей.

В роковой день воспитатель детского сада упустила девочку из вида на 10 минут. За это время ребенок успел забраться на горку и попытался с нее скатиться. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Так, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, в 11:39 малышка села и спустила ноги, а после перевернулась, свесилась, а голова осталась на лестнице. Еще 2 минуты девочка болтала ногами, а после перестала двигаться. Оказалось, что ее подбородок застрял между ступенек лестницы. Лицо и губы посинели.

Воспитательница побежала к малышке в 11:48 и предприняла попытку выдернуть ее за ноги, однако ничего не получилось. На то, чтобы вытолкнуть ребенка, понадобилось несколько секунд. Далее женщина подхватила посиневшую девочку на руки и побежала в здание.

Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
Узнать подробнее

О случившемся сразу же сообщили матери пострадавшей дошкольницы. С ее слов, на момент звонка девочке делали искусственное дыхание. Мама оказалась в детском саду практически в то же время, что и реанимация. На момент ее прибытия в детсад малышка дышала самостоятельно — ее откачали, однако в результате асфиксии наступила кома, сообщает «КП-Екатеринбург».

Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась
Узнать подробнее

О возможной ответственности рассказала СМИ юрист Екатерина Малиновская. С ее слов, в случае, если произошедшее не признают несчастным случаем, будет возбуждено дело о халатности. Таким образом, сотруднице детского сада грозит наказание за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. Подобные дела предполагают санкции в виде лишения свободы до 5 лет или принудительные работы на аналогичное время. Также может быть наложено вето на оказание профессиональных услуг.

В Екатеринбурге после смерти девочки из-за травмы в детсаду возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее

Кроме того, возможно возбуждение дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» — по более легкой статье. Здесь предполагается наказание до 3 лет заключения или принудительных работ, факультативно — запрет заниматься профессиональной деятельностью. На основании всех имеющихся данных состав преступления (если таковое будет доказано) определит следствие.

Также родители девочки имеют право на взыскание компенсации морального вреда с дошкольного учреждения, потому что детский сад обязан нести ответственность за жизнь и здоровье подопечных, которые в нем находятся. Этот вариант развития событий возможен в случае, если будет разрабатываться версия о нарушении гражданско-правового характера. Размер выплат семье может насчитывать до 3 миллионов рублей.

После смерти девочки в детсаду в Екатеринбурге огородили горку
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Девочка удушилась шарфом в Екатеринбурге#Дети#Погибшие#Детский сад#Родители#Удушье#Больница#Скорая помощь#Реанимация#Происшествия
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В ЕДДС Нижнего Тагила не приняли заявку по нарушению правил благоустройства города
31 января 15:57
Полицейские в Нижнем Тагиле задержаны после смерти мужчины в автомобиле
31 января 14:55
Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
31 января 10:57