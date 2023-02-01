Два водителя подрались посреди дороги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Окончание драки было снято на видео очевидцами, сообщает Е1. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, а третий их разнимает. Далее двое садятся в машину, стоящую на обочине. На каком транспортном средстве ехал третий мужчина неизвестно.
В полицию никто из дерущихся не обращался. В ГИБДД напомнили, что, выходя на проезжую часть, пешеходы не должны там останавливаться или как-либо еще задерживаться, тем более драться.