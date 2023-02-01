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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Два водителя подрались посреди дороги в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 09:22
Фото: 1MI
Вечером 31 января на улице Амундсена в Екатеринбурге два водителя машин подрались прямо на проезжей части.

Окончание драки было снято на видео очевидцами, сообщает Е1. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, а третий их разнимает. Далее двое садятся в машину, стоящую на обочине. На каком транспортном средстве ехал третий мужчина неизвестно.

В полицию никто из дерущихся не обращался. В ГИБДД напомнили, что, выходя на проезжую часть, пешеходы не должны там останавливаться или как-либо еще задерживаться, тем более драться.

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#Елена Озерова#Драка#Дорога#Водители#Полиция#Происшествия#Новости УрФО
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