Эко-домовой появился в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Создателями персонажа стали свердловские художники.
Изначально мы четко понимали, что эко-герой – это не человек, не робот и не животное. Это фантазийный персонаж, и раз он появился в рамках проекта Экодом, значит наш Гриня – эко-домовой, - рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Также он добавил, что Гриня очень бережлив и стремится всем вещам обеспечивать вторую жизнь, отправляя их на переработку.
Имя вымышленному персонажу придумал коллектив «Рифея» в рамках корпоративного конкурса. Всего сотрудники прислали порядка 40 предложений. Придумать имя работникам предлагали их родные и близкие.
Также была изготовлена ростовая кукла героя. Увидеть Гриню можно будет в день открытия экодома – весной.