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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Эко-домовой появился в Нижнем Тагиле

1 февраля 2023, 11:08
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
В Нижнем Тагиле появился экологический герой. Его зовут Гриня. Он был придуман для проекта экодомов.

Создателями персонажа стали свердловские художники. 

Изначально мы четко понимали, что эко-герой – это не человек, не робот и не животное. Это фантазийный персонаж, и раз он появился в рамках проекта Экодом, значит наш Гриня – эко-домовой, - рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Также он добавил, что Гриня очень бережлив и стремится всем вещам обеспечивать вторую жизнь, отправляя их на переработку.

Имя вымышленному персонажу придумал коллектив «Рифея» в рамках корпоративного конкурса. Всего сотрудники прислали порядка 40 предложений. Придумать имя работникам предлагали их родные и близкие.

Также была изготовлена ростовая кукла героя. Увидеть Гриню можно будет в день открытия экодома – весной.

#Нижний Тагил#Рифей#Персонаж#Экология#Елена Озерова
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