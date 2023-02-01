Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки

Автомобиль Юлии разбили в ночь с 3 на 4 января. Отломали зеркала, дверные ручки, лючок бензобака, поцарапали дверь, лобовое стекло, также на машине были вмятины. Из-за конфликта с бывшим сожителем девушка обвиняет в порче именно его. Ранее она рассказывала журналисту TagilCity.ru о преследовании с его стороны.