Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Автомобиль Юлии разбили в ночь с 3 на 4 января. Отломали зеркала, дверные ручки, лючок бензобака, поцарапали дверь, лобовое стекло, также на машине были вмятины. Из-за конфликта с бывшим сожителем девушка обвиняет в порче именно его. Ранее она рассказывала журналисту TagilCity.ru о преследовании с его стороны.
Я ходила 19 января на прием к Абдулкадырову. После огласки они уже все в курсе, обещал взять на личный контроль и разбитую машину, и ситуацию, которая произошла 28 декабря, когда он мне отломал зеркало у машины, силой забрал телефон и разбил его. По ним отказов нет, все какие-то проверки идут, — рассказала Юлия TagilCity.ru.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» данную информацию подтвердили, пояснив, что дело пока находится в процессе рассмотрения.