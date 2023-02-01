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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки

1 февраля 2023, 12:32
Фото: TagilCity.ru
Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитой машине и порчи имущества местной жительницы Юлии. Девушка обвиняет в содеянном бывшего сожителя.

Автомобиль Юлии разбили в ночь с 3 на 4 января. Отломали зеркала, дверные ручки, лючок бензобака, поцарапали дверь, лобовое стекло, также на машине были вмятины. Из-за конфликта с бывшим сожителем девушка обвиняет в порче именно его. Ранее она рассказывала журналисту TagilCity.ru о преследовании с его стороны.

Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
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Я ходила 19 января на прием к Абдулкадырову. После огласки они уже все в курсе, обещал взять на личный контроль и разбитую машину, и ситуацию, которая произошла 28 декабря, когда он мне отломал зеркало у машины, силой забрал телефон и разбил его. По ним отказов нет, все какие-то проверки идут, — рассказала Юлия TagilCity.ru.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» данную информацию подтвердили, пояснив, что дело пока находится в процессе рассмотрения.

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#Анна Григорьева#Автомобиль#Порча#Полиция#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ибрагим Абдулкадыров
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