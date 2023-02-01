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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Курьер телефонных мошенников задержан в Нижнем Тагиле

1 февраля 2023, 14:45
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле задержали очередного афериста. Который обманывал граждан по старой схеме «помощь близкому человеку». В основном злоумышленник обманывал пенсионеров.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пойманному 19 лет. Он безработный житель Екатеринбурга.

Предварительно известно, что он успел обмануть как минимум три пенсионерки. У них было похищено порядка миллиона рублей. Часть денег была найдена при нем, но основная их часть ранее была им переведена главарям банды.

Задержанный рассказал, что устроился через мессенджер на работу в должности «курьера». В его обязанности входило забирать наличные средства из рук пенсионеров и отдавать их «начальству».

Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, едва передвигавшаяся по квартире с помощью ходунков. Её сын якобы совершил жуткую аварию. Незваный гость представился водителем прокуратуры, - добавил Горелых.

В другие дома юноша приходил под видом медработника или полицейского. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится в СИЗО.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Курьер#Мошенник#Аферист#Уголовное дело#Пенсионеры#Криминал
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