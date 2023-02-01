Курьер телефонных мошенников задержан в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пойманному 19 лет. Он безработный житель Екатеринбурга.
Предварительно известно, что он успел обмануть как минимум три пенсионерки. У них было похищено порядка миллиона рублей. Часть денег была найдена при нем, но основная их часть ранее была им переведена главарям банды.
Задержанный рассказал, что устроился через мессенджер на работу в должности «курьера». В его обязанности входило забирать наличные средства из рук пенсионеров и отдавать их «начальству».
Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, едва передвигавшаяся по квартире с помощью ходунков. Её сын якобы совершил жуткую аварию. Незваный гость представился водителем прокуратуры, - добавил Горелых.
В другие дома юноша приходил под видом медработника или полицейского. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится в СИЗО.