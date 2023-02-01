Легенда пауэрлифтинга посетил Первенство России среди ветеранов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Первенство России по пауэрлифтингу — то, чего ради мчали в Нижний Тагил с разных уголков нашей необъятной Родины несколько десятков спортсменов, — рассказала гостья из Санкт-Петербурга Светлана Д. на личной странице.
Спортивные состязания проходили с 26 по 30 января. На соревнования в Нижний Тагил съехались 125 силачей из 15 регионов страны, в их числе — заслуженный мастер спорта России. Гости уральского города фотографировались с Константином Павловым и делились снимками в соцсетях.
Приятная встреча с товарищем по Железному Миру, — прокомментировал фотографию свердловчанин Сергей С.