Легенда пауэрлифтинга посетил Первенство России среди ветеранов в Нижнем Тагиле

Спортивные состязания проходили с 26 по 30 января. На соревнования в Нижний Тагил съехались 125 силачей из 15 регионов страны, в их числе — заслуженный мастер спорта России. Гости уральского города фотографировались с Константином Павловым и делились снимками в соцсетях.