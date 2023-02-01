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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Легенда пауэрлифтинга посетил Первенство России среди ветеранов в Нижнем Тагиле

1 февраля 2023, 15:13
Фото: "ДЮСШ19 | Пауэрлифтинг" ВКонтакте
Константин Павлов и другие спортсмены на Первенстве в Нижнем Тагиле
Константин Павлов, 12-кратный чемпион мира и 16-кратный — Европы, заслуженный спортсмен РФ и обладатель 150 рекордов всероссийского и мирового достоинства побывал в Нижнем Тагиле на первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому) среди ветеранов в СК «Президентский».
Первенство России по пауэрлифтингу — то, чего ради мчали в Нижний Тагил с разных уголков нашей необъятной Родины несколько десятков спортсменов, — рассказала гостья из Санкт-Петербурга Светлана Д. на личной странице.

Спортивные состязания проходили с 26 по 30 января. На соревнования в Нижний Тагил съехались 125 силачей из 15 регионов страны, в их числе — заслуженный мастер спорта России. Гости уральского города фотографировались с Константином Павловым и делились снимками в соцсетях.

Приятная встреча с товарищем по Железному Миру, — прокомментировал фотографию свердловчанин Сергей С.
Фото: Сергей Селезень ВКонтакте
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спорт#Соревнования#Спортсмен#Пауэрлифтинг#Анна Варнакина
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