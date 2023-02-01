«Мама больного ребенка» из Каменска-Уральского выставила на продажу подарки депутата

Парламентарий отметил, что ему в соцсетях написала женщина, которая рассказала, что у нее больной ребенок, а денег нет и отсутствует еда в холодильнике. Вячеслава тронула ее история, и он сказал, что следует обратиться в соцслужбу для оформления пособия. Также он решил самостоятельно привезти ей некоторые товары.