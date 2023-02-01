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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

«Мама больного ребенка» из Каменска-Уральского выставила на продажу подарки депутата

1 февраля 2023, 16:32
Фото: страница во "ВКонтакте" Вячеслава Вегнера
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пожаловался на то, что его обманула обратившаяся за помощью мать из Каменка-Уральского.

По словам депутата, он купил для нее подгузники, лекарства и ингалятор. Однако, получив подарок, женщина выставила подгузники на продажу. Вячеслав предполагает, что она могла продать и остальные подарки.

Фото: страница во "ВКонтакте" Вячеслава Вегнера

Парламентарий отметил, что ему в соцсетях написала женщина, которая рассказала, что у нее больной ребенок, а денег нет и отсутствует еда в холодильнике. Вячеслава тронула ее история, и он сказал, что следует обратиться в соцслужбу для оформления пособия. Также он решил самостоятельно привезти ей некоторые товары.

«Одинокая мама» через 40 минут после визита выставила коробку подгузников на продажу в местной детской барахолке, а ингалятор, так понимаю, продала обратно по чеку, - пожаловался Вячеслав Вегнер.

Согласно скринам переписки, женщина живет в Каменске-Уральском. Она написала Вячеславу, что нуждается в памперсах определенной марки и прислала их фотографию. Также он приложил скан объявления в сообществе «Детская барахолка Каменск-Уральский», в котором женщина выложила пост с продажей подгузников.

#Елена Озерова#Подарки#Подгузники#Мать#Деньги#Соцзащита#Происшествия#Эксклюзив#Новости УрФО
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