Медики рассказали о симптомах повышения сахара в крови

Врач рассказала, что перечисленные симптомы, а также изменение массы тела в ту или иную сторону свидетельствуют о необходимости срочной проверки крови на уровень глюкозы. Эндокринолог отметила, что данная симптоматика может появиться вследствие развития сахарного диабета второго типа — хронического недуга, при котором увеличивается уровень глюкозы крови из-за нарушений в обмене веществ, связанных с гормоном инсулином.