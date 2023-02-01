Медики рассказали о симптомах повышения сахара в крови

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Врач рассказала, что перечисленные симптомы, а также изменение массы тела в ту или иную сторону свидетельствуют о необходимости срочной проверки крови на уровень глюкозы. Эндокринолог отметила, что данная симптоматика может появиться вследствие развития сахарного диабета второго типа — хронического недуга, при котором увеличивается уровень глюкозы крови из-за нарушений в обмене веществ, связанных с гормоном инсулином.
Также у пациента изменяется масса тела без видимых причин, снижается иммунитет, учащаются эпизоды грибковых заболеваний и различные воспаления. Все эти симптомы являются сигналом к тому, что нужно безотлагательно сдать кровь на сахар, сообщила врач в беседе с журналистами News.ru.
Щербакова подчеркнула, что лечение должен назначать врач, основываясь на данных анализов, анамнез, возраст и сопутствующие заболевания. Эксперт рекомендовала при незначительном превышении уровня глюкозы ограничиться диетой, в случае лишнего веса — похудением и регулярными физнагрузками.
В ряде случаев пациенту назначаются лекарственные препараты различного механизма действия в зависимости от типа заболевания.
Медик подчеркнула, что диабет любого типа не является приговором и позволяет вести полноценную жизнь.