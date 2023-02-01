TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Медики рассказали о симптомах повышения сахара в крови

Сегодня, 14:49
Эндокринолог Лариса Щербакова объяснила, что поводом для сдачи крови на сахар являются учащенное мочеиспускание, зуд в паху и беспричинная жажда

Врач рассказала, что перечисленные симптомы, а также изменение массы тела в ту или иную сторону свидетельствуют о необходимости срочной проверки крови на уровень глюкозы. Эндокринолог отметила, что данная симптоматика может появиться вследствие развития сахарного диабета второго типа — хронического недуга, при котором увеличивается уровень глюкозы крови из-за нарушений в обмене веществ, связанных с гормоном инсулином.

 

Также у пациента изменяется масса тела без видимых причин, снижается иммунитет, учащаются эпизоды грибковых заболеваний и различные воспаления. Все эти симптомы являются сигналом к тому, что нужно безотлагательно сдать кровь на сахар, сообщила врач в беседе с журналистами News.ru.

 

Щербакова подчеркнула, что лечение должен назначать врач, основываясь на данных анализов, анамнез, возраст и сопутствующие заболевания. Эксперт рекомендовала при незначительном превышении уровня глюкозы ограничиться диетой, в случае лишнего веса — похудением и регулярными физнагрузками.

 

В ряде случаев пациенту назначаются лекарственные препараты различного механизма действия в зависимости от типа заболевания.

 

Медик подчеркнула, что диабет любого типа не является приговором и позволяет вести полноценную жизнь.

Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Сегодня, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Сегодня, 06:50
Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Сегодня, 12:32