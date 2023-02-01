Мемориальные плиты с именами погибших на СВО появятся в Каменске-Уральском

Напомним, в городах Свердловской области в честь погибших в ходе спецоперации открываются мемориальные доски, например, в школах, где они учились. Так, в декабре 2022 года были открыты две доски — в Краснотурьинске в честь Андрея Зайцева и в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом в память об Александре Устинове.