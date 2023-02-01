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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Мемориальные плиты с именами погибших на СВО появятся в Каменске-Уральском

1 февраля 2023, 05:02
Фото: 1MI
Мемориальные плиты с именами погибших в горячих точках и в ходе спецоперации будут открыты в Каменске-Уральском. Церемония открытия пройдет 15 февраля в 12:00 на Аллее славы.

Решение об установке мемориальных плит было принято на Координационном совете ветеранских организаций боевых действий. Плиты для установки уже заказаны, полный список погибших получен и выверен. Имена и фамилии граждан будут высечены в хронологической последовательности золотыми буквами на четырех плитах.

На Аллее славы в Каменске-Уральском проводятся торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы. Здесь отдают воинские почести и прощаются с погибшими в ходе спецоперации, сообщает администрация Каменска-Уральского.

Напомним, в городах Свердловской области в честь погибших в ходе спецоперации открываются мемориальные доски, например, в школах, где они учились. Так, в декабре 2022 года были открыты две доски — в Краснотурьинске в честь Андрея Зайцева и в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом в память об Александре Устинове.

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