Мемориальные плиты с именами погибших на СВО появятся в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Решение об установке мемориальных плит было принято на Координационном совете ветеранских организаций боевых действий. Плиты для установки уже заказаны, полный список погибших получен и выверен. Имена и фамилии граждан будут высечены в хронологической последовательности золотыми буквами на четырех плитах.
На Аллее славы в Каменске-Уральском проводятся торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы. Здесь отдают воинские почести и прощаются с погибшими в ходе спецоперации, сообщает администрация Каменска-Уральского.
Напомним, в городах Свердловской области в честь погибших в ходе спецоперации открываются мемориальные доски, например, в школах, где они учились. Так, в декабре 2022 года были открыты две доски — в Краснотурьинске в честь Андрея Зайцева и в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом в память об Александре Устинове.