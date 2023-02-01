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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Молодой военный из Серова погиб на спецоперации

1 февраля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Лев Андреевич Григорьев родился 10 мая 2001 года. В 2021-м был призван на срочную службу, а 29 сентября 2022-го ушел выполнять боевые задачи на территории спецоперации ВС РФ. Скончался 22 декабря 2022 года.
Лев Андреевич Григорьев
Фото: Администрация Серовского ГО

Молодой человек получил среднее общее образование в школе № 23, после чего продолжил обучение в Серовском политехническом техникуме. Учителя с теплотой вспоминают о Григорьеве как о человеке с активной жизненной позицией, участнике местных культурных, творческих и спортивных мероприятий.

Смерть настигла серовчанина на южных рубежах во время выполнения служебного долга. Люди приходили проводить свердловчанина в последний путь 1 февраля в 12:00 по уральскому времени. Панихида и похороны по погибшему состоялись в ритуальном зале специализированной службы по вопросам похоронного дела «Прощание» на улице Карбышева, 15А в Серове, сообщает администрация Серовского ГО.

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