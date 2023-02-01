Молодой военный из Серова погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Молодой человек получил среднее общее образование в школе № 23, после чего продолжил обучение в Серовском политехническом техникуме. Учителя с теплотой вспоминают о Григорьеве как о человеке с активной жизненной позицией, участнике местных культурных, творческих и спортивных мероприятий.
Смерть настигла серовчанина на южных рубежах во время выполнения служебного долга. Люди приходили проводить свердловчанина в последний путь 1 февраля в 12:00 по уральскому времени. Панихида и похороны по погибшему состоялись в ритуальном зале специализированной службы по вопросам похоронного дела «Прощание» на улице Карбышева, 15А в Серове, сообщает администрация Серовского ГО.