Молодой военный из Серова погиб на спецоперации

Смерть настигла серовчанина на южных рубежах во время выполнения служебного долга. Люди приходили проводить свердловчанина в последний путь 1 февраля в 12:00 по уральскому времени. Панихида и похороны по погибшему состоялись в ритуальном зале специализированной службы по вопросам похоронного дела «Прощание» на улице Карбышева, 15А в Серове, сообщает администрация Серовского ГО.